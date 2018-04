Tínedžerka (19) zaplatila jasnovidke, aby jej vyveštila budúcnosť: Z jej PREDPOVEDE sa smeje doteraz

Niamh Garganová neodolala zvedavosti a cez Facebook si zaplatila za služby média Brodie McDougallovej. Po zaslaní 10 libier (11,4 eura) netrpezlivo čakala na predpovede svojej budúcnosti. Namiesto nej však dostávala lichotivé komentáre na svoj zovňajšok. "Máš krásne vlasy, prirodzené opálenie a pôsobíš veľmi sviežo," takto okomentovala samozvaná jasnovidka fotografiu svojej klientky. Tej sa to nepozdávalo, a tak sa spýtala, či jej nevie povedať niečo konkrétnejšie. "Miluješ banány a čokoládové mliečne kokteily a pravidelne si bieliš zuby," zaznelo ďalej.

Dievčina márne hľadala súvislosť medzi svojím jedálničkom, dentálnou hygienou a tým, čo ju čaká v budúcnosti, a dovtípila sa, že nič rozumné sa zrejme nedozvie. Požiadala preto Brodie o vrátenie peňazí. Tá len odvetila, že je nudná. Vtedy Garganová pochopila, že naletela podvodníčke a žiadala vrátenie peňazí. Veštkyňa rýchlo zareagovala a začala žene tvrdiť, že je tehotná. A to bol posledný klinec do jeho rakvy, pretože Niamh deti mať nemôže. So svojou skúsenosťou sa zdôverila priateľovi Matthewovi, ktorý následne všetky príspevky veštkyne tvítoval, aby nielen zabavil ostatných užívateľov, ale ich aj upozornil na podvodníčku.

honestly couldn’t make up the stuff niamh does paid a random lassie £10 for a psychic reading n got THIS can’t even ‘your always bored’pic.twitter.com/NA8uwHNMue