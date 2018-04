Ohromujúce zistenie o planéte Urán: Strašne smrdí a ten zápach by vám bol veľmi povedomý

K pozoruhodným výsledkom sa dopracovali vedci po tom, ako ďalekohľad Gemini North umiestnený na Havaji objavil páchnuci sírovodík v hornej atmosfére Uránu. Zápach planéty tak podľa všetkého pripomína pokazené vajcia a ak by mali ľudia možnosť pričuchnúť si, možno by bol prvý nádych zároveň aj posledný. "Ak by nejaký nešťastník skončil na Uráne, usmrtil by ho silný pach sírovodíka," povedal Patrick Irwin z Oxfordskej univerzity. K uduseniu by samozrejme došlo za predpokladu, že by ešte predtým návštevník odolal teplote -200°C a dokázal by prežiť v atmosfére tvorenej prevažne z vodíka, hélia a metánu.

Mrak páchnuceho sírovodíka sa vznáša okolo planéty ako nasýtená para a je ťažko pozorovateľný. "Bolo náročné zachytiť tento jav, ale vďaka funkciám teleskopu Gemini sme boli úspešní," skonštatovala Leigh Fletcherová z univerzity v Leicesteri. Stalo sa tak iba krátko po tom, čo ďalší výskumný tím úspešne vytvoril substanciu nazvanú superionický ľad. Prostredie pre vznik tejto látky je na našej planéte nevyhovujúce, ale podmienky na Uráne a Neptúne sú dostatočne priaznivé na to, aby sa zmes atómov s pozitívnym a negatívnym elektrickým nábojom nachádzala práve tam.

Planétu Urán začala v roku 1986 podrobnejšie analyzovať kozmická loď NASA Voyager 2. Najbližšie sa k nemu dostala do vzdialenosti 81 500 kilometrov a začala vedcov zásobovať tisíckami obrázkov. Vďaka tomu získali viac informácií o jej mesiacoch, zvláštne umiestnenom prstenci a magnetickom prostredí Uránu. Fotografie jeho piatich najväčších mesiacov odhalili komplikovanú štruktúru povrchu svedčiacu o bohatej geologickej aktivite planéty. Údaje Voyageru potvrdili, že rýchlosť rotácie planéty je 17 hodín a 14 minút. Teplota na celej planéte je rovnaká.