VIDEO Kráska si robila selfie na festivale: Za jej chrbtom sa zatiaľ odohralo niečo desivé

Nie je zrejmé, z akého festivalu pochádza nasledujúce video, no nech slúži ako memento, že ani na sekundu radšej nespustite zrak zo svojho nápoja, pretože môžete zle skončiť. Atraktívna mladá blondínka na ňom v jednej ruke drží pohár a druhou rukou si robí selfie. Práve v okamihu, keď vznikala fotografia, sa jej podarilo zachytiť ruku neznámeho muža, ktorý jej niečo hádže do drinku. Mala obrovské šťastie, že si záber prezrela ešte predtým, než sa napila.

"Toto je situácia, ktorú by si mali pozrieť všetci, čo chodia na koncerty a festivaly," zhodujú sa užívatelia. "Mojej kolegyni sa stalo niečo podobné a nechceme ani myslieť na to, ako by skončila, keby sme neboli pri nej a nepomohli jej," pridáva skúsenosť ďalšia z užívateliek.