Dubaj

Do Dubaja v Spojených arabských emirátoch sa dostanú cestujúci zo Slovenska častejšie. Letecká spoločnosť flydubai, ktorá lieta z Bratislavy do Dubaja 3 x týždenne, zvýši od 21. novembra 2018 počet letov na 4 týždenne. Zároveň spustila akciu „Spolucestujúci letí zadarmo“ pri využití biznis leteniek z BTS do Dubaja – spolucestujúci v biznis triede tak letí zadarmo, platí len dane.