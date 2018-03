Cez Veľkú noc má na Zem dopadnúť Nebeský palác: Tieto krajiny v Európe sa majú mať na pozore

Tchien-kung 1

PEKING - Trosky prvej čínskej experimentálnej vesmírnej stanice Tchien-kung 1, nad ktorou Čína stratila kontrolu, by mohli dopadnúť na Zem už v piatok. Podľa BBC News to uviedli vedci z Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorí situáciu monitorujú. Medzi štátmi prípadne ohrozenými troskami by Slovensko byť nemalo. Ak by zvyšky stanice dopadli do Európy, potom by to bolo zrejme niekde na juhu kontinentu.