Z tejto sexi päťdesiatničky na FOTO odpadnete: Mladí muži ju žerú a rozmaznávajú

OMAHA - Tanya dostáva každý deň množstvo komplimentov od mužov, najmä tých mladších, ktorí nechcú veriť tomu, koľko má v skutočnosti rokov. Hoci na to vôbec nevyzerá, táto očarujúca žena nedávno oslávila päťdesiatku a vychováva tri deti. Napriek tomu vyzerá ako nejaká hollywoodska hviezda. Ako to robí?

Tanya Jakshaová z amerického štátu Montana má jeden z najnavštevovanejších profilov užívateľov nad päťdesiat rokov, ktorý si zaregistrovala na kontroverznej online zoznamke Beautiful People. Každý deň dostáva množstvo správ, najmä od mužov mladších ročníkov, ktorí ju pozývajú na rande, pretože sú ohúrení jej krásou a charizmou. A s mnohými z nich sa aj naozaj stretla a nechala sa poriadne rozmaznávať. Raz ju napríklad jej nápadník povozil v limuzíne, iný jej zas dal kreditku, nech si ide nakúpiť.

Stránka Beautiful People povoľuje svojim užívateľom hlasovať o tom, kto sa môže na ňu zaregistrovať, čo v praxi znamená, že musí byť dostatočne pekný. Tanya sa na zoznamku zaregistrovala ešte v roku 2011, no zo začiatku nebola príliš aktívna, pretože krátko nato sa zasnúbila. Nedávno, keď sa so svojím partnerom rozišla, sa opäť vrátila k zoznamke a dúfa, že pomocou nej nájde toho pravého. "Zaregistrovala som čisto zo zvedavosti, chcela som vedieť, či by ma prijali medzi seba. Keď sa tak stalo, bola som polichotená. Krása však nespočíva len vo fyzickom vzhľade," vysvetľuje s tým, že doteraz mala šťastie len na mužov, ktorí sú atraktívni a inteligentní zároveň.

Jakshaová vďačí svojmu mladistvému vzhľadu intenzívnemu boju proti starnutiu, ktorý podľa vlastných slov zvádza už roky. A očividne úspešne. Najdôležitejší je vraj dostatok spánku a okrem toho vytvorila vlastný rad krémov proti vráskam.

Muž jej snov by mal byť zdvorilý. Nenávidí, keď mladší muži, ktorí ju kontaktujú, si chcú len písať cez mobil. "Páčia sa mi typickí sebavedomí alfa samci. Musia byť však aj inteligentní, zábavní, trochu nekonvenční a v prvom rade džentlmeni. Samozrejmosťou by malo byť pre nich otváranie dverí, posielanie kvetov a namiesto vypisovania esemesiek nech radšej zavolajú," dodáva trojnásobná matka.