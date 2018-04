Aerolinky zničili pasažierke rozlúčkový víkend so slobodou: Kvôli TOMUTO ju nepustili do lietadla

Do víkendových plánov mladej Američanky nečakane vstúpil návrh aeroliniek, ktoré jej ponúkli tisíc dolárov (802 eur) za to, že sa vzdá svojej letenky. United Airlines totiž na let z Washingtonu do Austinu predali viac leteniek, ako mali, a tak pristúpili k tomuto nie príliš férovému riešeniu, ktoré ohrozilo víkendové plány viacerých cestujúcich. "Postavili ma pred hotovú vec. Buď prijmem ponúkanú sumu a vzdám sa letenky, alebo oni sami rozhodnú o tom, koho vykopnú z lietadla. A začnú vraj s tými, ktorí majú najlacnejší lístok," napísala nahnevane na Twitteri.

.@united offering $1K in travel credit for an oversold flight. If nobody bites, they will kick off the lowest fare passenger by pulling them out of the boarding line. For a flight that THEY oversold. Unreal.