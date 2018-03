NÁZOR Bratislava zažíva primitívne útoky na cyklistov: Je načase z nej spraviť normálne mesto

#Povedzme si to na rovinu, cyklisti to v Bratislave nemajú jednoduché. Kým iné európske mestá obmedzujú motorizáciu, stavajú cyklochodníky, vyznačujú pruhy, čo postupne učí i šoférov istej tolerancii, u nás sa stále na tieto miesta môžeme len odvolávať. Bez nejakých výraznejších výsledkov. Pritom v cudzine nemôžeme hovoriť o niečom výnimočnom. Stalo sa to normálnou súčasťou života všetkých obyvateľov mesta, či už jazdia alebo nie.