Vrany prekabátili ostatné živočíchy a zachránili farmárov pred skazou: Neuveríte ako

BRISBANE - Keď v roku 1935 priviezli farmári z Ameriky do austrálskeho Queenslandu jedovaté ropuchy, aby likvidovali hmyz, ktorý ničil úrodu cukrovej trstiny, zarobili tým na pekný problém. Dovezené žaby síce svoju úlohu plnili, ale množili sa rýchlejšie, ako by si miestni želali. Zdá sa však, že príroda si opäť raz poradí a neprimerané tempo množenia ropúch sa výrazne spomalí.

Po privezení jedovatých ropúch do oblasti Quenslandu zaplesalo pred viac ako osemdesiatimi rokmi srdce nejedného farmára, ktorému ničil úrodu cukrovej trstiny pažravý hmyz. Žaby vylučujúce bufotoxín z chrbtovej časti postupne síce likvidovali pažravé chrobáky, ale miestne podnebie veľmi prialo aj ich rozmnožovaniu. Pôvodných tritisíc kusov sa za niekoľko desaťročí rozrástlo na neuveriteľných 1,5 miliardy, pretože v nových podmienkach nemali ropuchy prirodzeného nepriateľa. Svojimi jedovatými výlučkami si poradili so všetkými živočíchmi, ktoré sa im zahrýzali práve do chrbta a zo zoznamu nepriateľov postupne vymazali nielen psov a mačky, ale aj dvojmetrových krokodílov.

Prírodovedci v Austrálii strávili desaťročia hľadaním spôsobu, ako neprimerané množenie žiab zastaviť. Mocná príroda si však opäť raz poradila sama a začala tento problém riešiť zo vzduchu. A zdá sa, že austrálske vrany sú nielen prefíkané a dôvtipné, ale aj dostatočne pažravé na to, aby spomalili nárast populácie jedovatých ropúch. Fotografovi Stevovi Wilsonovi sa severne od Brisbane podarilo vyrobiť unikátne zábery, na ktorých vrana šikovne uchopí žabu za hlavu a otočí ju na jej jedovatý chrbát, čím jej nielen zabráni ujsť, ale zároveň sa vyhne možnosti otravy bufotoxínom.

Nature photographer Steve Wilson captured this rare scene of a torresian crow meticulously making a meal of a cane toad: https://t.co/YHyeny74Ed pic.twitter.com/FG6bakH84S — AustralianGeographic (@ausgeo) 28. januára 2018

"Vrana obkolesená svojimi kamarátkami potom postupne trhala žabe nohy, vyžrala jej jazyk a vnútornosti bez toho, aby jej jedovatý toxín nejako ublížil," opísal dravé divadlo fotograf. Prekvapený bol vraj aj z toho, ako opatrne operenec postupoval. Všetko trvalo približne 40 minút.

Bezradných vedcov, ktorí márne hľadali pre jedovaté žaby nepriateľa, potešilo, že po zverejnení Wilsonových fotografií mnohí obyvatelia zo vzdialených oblastí od Brisbane potvrdili, že aj oni boli svedkami podobného divadla a videli vrany v rovnakej akcii.