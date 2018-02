VIDEO vhodné len pre dospelých: Žena dostala na narodeniny najpoburujúcejšiu tortu

BRATISLAVA - Príbuzní sa smejú, zatiaľ čo žene strieka do úst sladká pena z pohlavného údu. Našťastie ide len o narodeninovú tortu, no i tak je to pomerne poburujúca "podívaná". Obzvlášť, keď boli nablízku deti.

Posedenie s tými najbližšími pri stole, aby ste oslávili narodeniny jedného z vás, takto nejako to vyzerá v mnohých domácnostiach pri podobných príležitostiach. Na stole nesmie chýbať torta, ktorú vám už v súčasnosti upečú v akomkoľvek tvare. Jedna rodina v tomto smere, zdá sa, nemá žiadne hranice. Svojej milovanej mame dala totiž vyrobiť niečo, čo sa dá klasifikovať ako tá najnevhodnejšia torta v histórii.

Video zachytáva členov rodiny sediacich za stolom. Popíjajú čaj a vodu a potom prinesú na stôl koláč. V tomto momente to ešte vyzerá veľmi nevinne. Potom sa niekto s tortou trochu pohrá. Jeden by si myslel, že chce asi zapáliť sviečky, on sa ale pritom snaží na oslávenkyňu namieriť obrovský penis, ktorý zdobí tortu. Žena vzápätí otvorí ústa, vystrčí jazyk a z penisu do nich začne striekať cukrová poleva. O chvíľu je od nej špinavý celý stôl. Vyzerá to ale tak, že žena bola z torty nadšená, a to je hlavné.