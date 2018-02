Vedci sa mýlili, PREDPOVEĎ na ďalšie roky je ešte hrozivejšia: Časť Zeme sa utopí

Ilustračné foto

BOULDER - Hladina morí v dôsledku globálneho otepľovania každoročne stúpa a tento rast by mohol do roku 2100 dosiahnuť viac ako dvojnásobok doterajších odhadov. Na základe družicových meraní to v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences píše tím vedcov na čele so Stevom Neremom z University of Colorado v Boulderi.