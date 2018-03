Ďalší prejav globálneho otepľovania: Arktická jar nastáva až o 16 dní skôr

WASHINGTON - Hoci vo veľkej časti Európy oddialil začiatok tohtoročnej jari príliv mrazivého sibírskeho vzduchu, americkí vedci prišli so zistením, že začiatok arktickej jari teraz nastáva o 16 dní skôr, než pred desiatimi rokmi. V článku publikovanom na webe časopisu Scientific Reports poukazuje trojčlenný tím výskumníkov na to, že vplyv globálneho otepľovania je tým markantnejší, čím viac je na sever.

Autori výskumu svoje závery vyvodili z teplotných záznamov a 743 predchádzajúcich štúdií skúmajúcich načasovanie rôznych míľnikov v ročnom životnom cykle rastlín a zvierat, ako sú migrácia u vtákov či rozkvet kvetín. Čím severnejšie bolo položené sledované miesto, tým výraznejší posun v kalendári v posledných rokoch nastal.

Napríklad pri Los Angeles sa koniec zimy zrýchlil v uplynulej dekáde len o jeden deň, kým v Arktíde je to o viac ako dva týždne, vysvetľuje denník The Guardian. Teploty v polárnom regióne rastú oproti svetovému priemeru dvojnásobným tempom, čo vedie k rýchlemu zanikaniu tamojších ľadových polí. Podľa autorov výskumu je novozistený posun príchodu jari trojnásobne väčší, než to naznačovali predchádzajúce štúdie.

"Jar prichádza skôr a Arktída zažíva väčší posun jari ako miesta s menšou zemepisnou šírkou," konštatoval vedúci vedeckého tímu a polárny ekológ Kalifornskej univerzity v meste Davis Eric Post.

Otepľovanie bolo podľa The Guardian obzvlášť viditeľné v posledných týždňoch. Na najsevernejšie položenej meteostanici Grónska bola tento rok ortuť teplomera nad nulou dohromady 61 hodín, čo je viac ako trojnásobok predchádzajúceho rekordu. Podľa dánskych meteorológov boli túto zimu v centrálnom arktickom regióne teploty o štyri stupne nad priemerom.