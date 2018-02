Svadobná cesta ako z hororu: Mladík si domov priniesol nechcený darček, takmer ho zabil

LOUISIANA - Romantická svadobná cesta amerického manželského páru v Karibiku sa takmer skončila katastrofou. Muž utrpel úraz, po ktorom ho síce ošetril kvalifikovaný lekár, ale všetko malo po návrate domov do Louisiany napínavú dohru. Až tu sa totiž zistilo, že mladoženáč si domov priniesol nebezpečný darček.

Brant Aymond si s manželkou Danielle užívali svadobnú cestu v Karibiku na palube luxusnej lode. Z týždňovej plavby však musel mladík nedobrovoľne stráviť až štyri dni na lôžku. "Pri nástupe na loďku počas výletu v koralovom útese v Hondurase som sa nešťastne pošmykol a zranil si nohu o ostrý koral. Rana mi krvácala, a tak som vyhľadal na lodi lekára," hovorí s tým, že uprednostnil lodnú ambulanciu pred návštevou miestneho lekára na ostrove Roatan, kde práve kotvili. Lekár ranu vyčistil, zašil, naordinoval pacientovi ibuprofen, antibiotiká a nariadil mu pokoj na lôžku.

Brant vtedy ešte netušil, že to najhoršie ho ešte len čaká. Dva týždne po návrate domov sa mu totiž vystupňovala bolesť v rane, preto radšej zašiel do nemocnice. Röntgen odhalil, že mu v nohe zostali úlomky koralov. Tie naštartovali infekciu, ktorá napadla šľachu. Aymond musel byť okamžite operovaný, inak by mu hrozila amputácia. "Lekár v nemocnici mi povedal, že antibiotiká, ktoré som dostal na lodi, sú vhodné iba na liečbu črevných problémov," krúti hlavou. Loď, kde Brenta tak nešikovne ošetrili, vlastní nórska spoločnosť. Danielle ju preto okamžite kontaktovala a sťažovala sa. Po dvoch týždňoch dostala odpoveď, v ktorej chýbal akýkoľvek náznak poľutovania z pochybenia.

"Naše lekárske služby poskytujeme iba prostredníctvom kvalifikovaného personálu, ktorý spĺňa požiadavky Americkej akadémie pohotovostných lekárov," vyhlásilo vedenie spoločnosti. Zverejnením svojho príbehu manželia upozorňujú všetkých, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii, aby nikdy nedôverovali lekárom na výletných lodiach a po návrate domov sa radšej nechali skontrolovať aj tým svojím.