Erika (35) prehovorila o svojej závislosti na porne: Bol to hardcore, takmer mi to zničilo život

Tridsaťpäťročná Erica je krásna, vzdelaná žena a nikto by pri pohľade na ňu netipoval, že má takýto pikantný problém. O závislosti, ktorú každý radšej pred okolitým svetom starostlivo ukrýva, prehovorila verejne vo svojej knihe Getting Off. Priznáva, že u mužov vždy jej záľuba a nekonečná túžba po uspokojovaní vyvolávala najskôr nadšenie, ale potom ju každý milenec opustil. "Zrejme časom vycítili, že som s nimi najmä kvôli uspokojeniu vlastných potrieb. Často som totiž napodobňovala scény z pornofilmov, chcela som byť ponižovaná a to ich viac zaskočilo než potešilo," hovorí.

Garzaová ako dvanásťročná nosila korzet a často bola v škole kvôli tomu terčom výsmechu a šikanovania. "Nejako som si potrebovala uvoľniť každodenný stres, ktorý mi vyrábali moji spolužiaci. Tak som najskôr masturbovala a potom som zistila, že sa najlepšie uvoľním pri sledovaní porna." Prvýkrát videla porno, keď rodičia išli spať a ona sa zavrela do obývačky, kde si tajne pustila televízor. Tŕpla, aby ju pri tom nepristihli. Okrem toho vraj nikdy nezabudne na videokazetu s Pamelou Andersonovou a Tommy Leeom v hlavnej úlohe. Mala vtedy pätnásť rokov, bol to jeden z prvých nemravných filmov, ktoré videla. "Ani neviem, či bol väčším vzrušením strach z toho, že ma niekto nachytá alebo to, čo sa dialo vo filme," spomína.

Erica sa vraj vždy schovávala a rodina nikdy nezistila, čo sa s ňou v skutočnosti deje. Éra sťahovania pornografie z internetu ju ešte viac nakopla, aby ju sledovala ešte častejšie. Dala sa vyholiť na intímnych partiách tela, lebo chcela vyzerať ako herečky z jej obľúbených filmov. O panenstvo prišla ako sedemnásťročná. Neskôr postupne prešla od softporna k hardcore. Najviac si zamilovala scénu, kde v továrni päťdesiatka mužov znásilnila dve ženy. Vedela, že to nie je normálne, ale nemohla si nijako pomôcť.

Až do svojej tridsiatky hodnotí Američanka svoj život ako prázdny, pretože neriešila nič iné, iba svoje fyzické uspokojenie. Všetko, čo nenašla vo svojich milencoch, kompenzovala sledovaním porna, ktoré ju čím ďalej tým viac vzďaľovalo od schopnosti nájsť si normálny sexuálny vzťah. "Príchodom môjho manžela sa všetko zmenilo. Zo začiatku sme pozerali moje obľúbené filmy spoločne. Po nejakom čase sa ma spýtal, prečo to vôbec pozerám. Iní muži ma v tom povzbudzovali a on mi zrazu začal klásť otázky, na ktoré som nedokázala odpovedať," vysvetľuje Erica.

Teraz ďakuje svojmu partnerovi, že ju takýmto postojom prinútil dať sa liečiť. Dovtedy vraj nemala odvahu o svojej závislosti hovoriť a myslela si, že neexistuje spôsob, ako to vyriešiť. Mladá žena navštevuje kurz, chodí na jogu, veľa sa o všetkom rozpráva s manželom, vďaka čomu sa cíti oveľa lepšie. S hrdosťou v hlase hovorí, že porno nepozerala už šesť mesiacov. "Mojou knihou som chcela poukázať na problém, ktorý si verejnosť spája najmä s mužmi. Všetkým, ktorí trpia touto závislosťou, želám, aby hľadali pomoc a našli si niekoho, s kým môžu o všetkom hovoriť. Inak si zničia život."