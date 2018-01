VIDEO Bizarná divadelná hra trvá 24 hodín: Na toto by ste svoje deti určite nezobrali

"Áno, videli sme explicitný sex... ale to bolo ešte to najmenšie," napísala v recenzii v denníku El Espaňol novinárka Prado Camposová po zhliadnutí hry belgického režiséra Jana Fabreho nazvanej Mount Olympus (Hora Olymp), s podtitulom oslava kultu tragédie. Po predstavení sa vraj cítila "opitá zmyslovo, intelektuálne aj emocionálne". Camposová bola jednou zo statočných, ktorí vydržali až do konca tejto extravagantnej hry.

Divadelná performance sa začala v piatok o 19:00, kedy po pár minútach na javisko nastúpili ako prví dvaja nahí muži, a skončila v sobotu v rovnakú hodinu. Medzi tým sa na scéne objavil okrem iného rad nahých hercov a herečiek pomaľovaných farbami, olejom a trblietkami či ovešaných surovým mäsom. V záverečnej scéne štyri nahé herečky "zniesli vajcia" ako sliepka.

Podľa 59-ročného režiséra Fabreho bolo zmyslom predstavenia vyvolať kolektívnu katarziu. Tá sa u mnohých dostavila podľa denníka El Mundo možno vďaka vyčerpaniu. V divadle bola však pripravená oddychová miestnosť a bar fungoval nonstop.

Video nie je vhodné pre maloletých!

Obsahom hry bola veľmi špecifická adaptácia 33 gréckych tragédií, ktorými sprevádzala divákov postava boha vína Dionýza (Bakcha). Asi tri desiatky hercov v nej striedali angličtinu, francúzštinu, nemčinu, holandčinu a taliančinu, v Madride bola hra opatrená španielskymi titulkami. V predchádzajúcich mesiacoch ju videli diváci vo viac ako 15 mestách, vrátane Berlína, Londýna či Paríža. Asi osemsto vstupeniek pre madridské predstavenie sa začalo predávať vlani v júni a podľa denníka El Mundo boli vypredané ešte v ten istý mesiac.