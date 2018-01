Mamička (42) sa tešila, že rýchlo zhodila popôrodné kilá: Potom zistila zdrvujúcu pravdu

Keď sa v roku 2015 narodil Caroline Dickovej zdravý synček Maxx, myslela si, že ju čakajú bežné materské starosti plné prekvapení a nových zážitkov. Potešilo ju aj to, že sa jej podarilo veľmi rýchlo zhodiť popôrodné kilogramy. Lenže časom si všimla, že chudne príliš rýchlo a hlavne veľa. Za jeden týždeň zhodila až dvanásť kíl. "Sem-tam som mala krv v moči, ale to sa mi stávalo aj pred pôrodom. Keďže to bolo iba občas, neriešila som to. A počas tehotenstva som sa navyše cítila výborne," vracia sa v spomienkach do udalostí spred pár rokov.

Úbytok hmotnosti bol naozaj radikálny, a preto radšej žena zašla k lekárovi. Ten jej stav pripísal popôrodnému vyčerpaniu a anémii. Pacientke predpísal tabletky na zvýšenie železa v krvi a upokojil ju, že takýto stav je po pôrode normálny“ Takto to šlo celých osem mesiacov, až kým ju lekár neposlal do nemocnice Western General v Edinburghu, kde Caroline diagnostikovali rakovinu hrubého čreva v štvrtom štádiu.

U pacientky zrejme tehotenstvo pozastavilo vývin rakoviny, keďže sama uviedla, že isté symptómy pociťovala už pred otehotnením. Rozhodli sa preto s manželom pre druhé dieťa, ale lekári jej to vôbec neodporučili. "Musela som nastúpiť na rádioterapiu, chemoterapiu a absolvovať operácie. Všetko sa razom zmenilo a ja som zrazu bojovala o svoj život," spomína Dicková.

Celkové vyčerpanie a stres z ochorenia sa podpísali aj pod rozpad vzťahu s Maxxovým otcom. Caroline tak na všetko zrazu zostala sama. Zákerná choroba navyše nabrala rýchle obrátky a minulý rok zasiahla aj jej pľúca. V tomto rozsahu a štádiu ochorenia jej lekári poskytujú už iba paliatívnu chemoterapiu, aby jej predĺžili život. Caroline tak môže tráviť viac času so svojím trojročným synom. "Nikdy nepodceňujte akékoľvek zmeny na svojom zdraví a trvajte na vyšetreniach. Neurobte tú istú chybu ako ja," odkazuje všetkým nešťastná žena.