Žena prezradila, ako sa zbaviť otravných chlapov v posilňovni: Veľmi nechutný TRIK, ale funguje

Nájsť si čas na posilňovňu je v súčasnom rýchlom životnom tempe priam luxus. A keď sa konečne zaneprázdneným ženám podarí zaradiť túto aktivitu do nabitého denného programu, otravní chlapi sú to posledné, po čom túžia. Radosť z cvičenia nedokáže nič znechutiť viac, ako snaha cudzích mužov pomáhať a rozdávať "cenné" rady o tom, ako sa má správne cvičiť. Páni akosi nechápu, že ak by sa ženy chceli s niekým radiť, oslovili by školeného trénera.

Olivia Coleová dáva preto ženám nechutný, ale zato veľmi účinný tip, ako sa dotieravých chlapov raz a navždy zbaviť. Množstvo zdieľaní na sociálnej sieti svedčí o tom, že ženám sa celkom pozdáva. Mladá žena ho odkukala od dvoch žien na bežeckom páse.

"Všimla som si, že sa k nim blíži chlap s koketným výrazom v očiach. Vtom jedna z nich vykríkla: "Na tvojom mieste by som sem nechodila. Práve som si prdla a dosť to smrdí"," smeje sa Olivia.

GUYS. Just now. In gym.



*guy approaches two women working out, with flirtatious eyebrows at the ready*



Girl 1: UH you might not want to come over here, dude. I just farted. It’s bad.



Guy: *looks horrified. leaves.*



Girl 2: omg did you really?



Girl 1: psh no.