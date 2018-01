FOTO Mužov v Ázii zachvátil bizarný trend: Bitka o biele penisy

Zrejme stále platí, že každý chce presne to, čo nemá. A kým sa belosi vypekajú v soláriach a na slnku, aby zhnedli, ľudia s tmavou pokožkou zasa túžia po bledšom odtieni. Klinika Lelux v Bangkoku v tomto smere zašla ešte ďalej. Poskytuje totiž laserové bielenie genitálií, o ktoré je v krajine obrovský záujem. V ponuke pre ženy je klinika ešte štedrejšia a klientky môžu zažiadať o vymodelovanie novej vagíny.

"Bielenie penisu nie je bolestivé a klienti nepotrebujú po zákroku čas na zotavenie," napísala lekárka Atittayapa Photiyaová. Zároveň dodala, že na klinike môžu dámy požiadať o vagínu s tzv. 3D efektom. "Tuk z tela pacientky aplikujeme do Venušinho pahorku, aby dosiahol výraznejší vzhľad. Okrem toho si mnohé klientky nechávajú vagínu aj vybieliť," vysvetľuje Atittayapa. Mesačne o bielenie penisu požiada približne sto mužov vo veku od 22 do 55 rokov. "Denne vykonávame tri až štyri zákroky. Za jeden klienti zaplatia 130 eur," žiari spokojnosťou manažérka kozmetického a laserového oddelenia, Buntita Wattanasiriová.

Nemocnica začala s týmito úkonmi pred šiestimi mesiacmi a používa laserové zariadenie na pigmentáciu, ktoré je bežné aj pri iných ošetreniach pokožky. V rozpore so spokojnosťou zamestnancov a manažérov kliniky je vyhlásenie ministerstva verejného zdravotníctva, ktoré verejnosti tlmočil doktor Thongchai Keeratihuttayakorn. Upozorňuje v ňom na citlivosť pokožky v intímnej oblasti a pripúšťa, že po určitom čase by sa mohol u klientov objaviť reprodukčný problém. "Vôbec to nestojí za to. Nesúhlasím s tým," vyjadril svoj jednoznačný postoj lekár.