Tohto huskyho budete jednoducho milovať: VIDEO, pri ktorom sa budete musieť usmievať

Sibírsky husky menom Kobi žije so svojimi majiteľmi v anglickom Manchestri. V utorok večer sa im podarilo nakrútiť jedinečné video, ktoré zachytáva, ako sa pes ľudskou rečou snaží vyjadriť svoju náklonnosť k paničke.

​

Tá má pre neho pripravenú dobrotu, no najprv chce, aby jej povedal, že ju ľúbi. Najprv to vysloví sama, aby šesťročný Kobi pochopil, čo od neho chce. Po pár neúspešných pokusoch zo seba naozaj dostane vetu, ktorá znie presne ako "I Love You".

Nie je to prvýkrát, čo Kobi "prehovoril" ľudskou rečou. Jeho majiteľka na serveri Youtube pravidelne zverejňuje huskyho snahy komunikovať ako človek.