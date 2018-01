Astronómia: Najkrajšia udalosť nastane 27. júla o 22.22 hod, v žiadnom prípade to neprespite!

Kvadrantidy (3.-4. január)

​Kvadrantidy už tradične každoročne otvárajú meteorársku sezónu. Ich aktivita začína už na konci decembra a končí v polovici januára. Roj patrí medzi bohatšie s výdatnosťou až nad 80 meteorov za hodinu v čase maxima, ktoré je tento rok predpovedané na neskoré večerné hodiny 3. januára. Za materské teleso Kvadrantíd sa považuje pravdepodobne vyhasnuté kometárne jadro 2003 EH1, ktoré by malo predstavovať kométu C/1490 Y1, o ktorej záznamy existujú od čínskych a japonských astronómov. Meteorické častice sa stretávajú so zemskou atmosférou pri rýchlosti 40 kilometrov za sekundu. V období maxima bude oblohu narúšať svojím svitom Mesiac dva dni po splni.

Konjukcia Jupiteru a Marsu (7. január)

Jupiter a Mars sa budú nachádzať na na rovnakej pozícii na oblohe ráno po tretej hodine na východe. Vzdialenosť planét od seba bude asi štvrť stupňa. Spoločnosť im bude robiť hviezda Zubenelgenubi zo súhvezdia Váhy. Zoskupenie bude pozorovateľné v podstate už od začiatku roka, iba vzájomné uhlové vzdialenosti medzi nimi sa budú meniť.

Konjukcia Saturnu a Marsu (začiatok apríla)

Nastane nadránom po tretej hodine na juhovýchode až do svitania. Vzdialenosť planét málo nad jedeň stupeň.

Zatmenie Mesiaca (27. júl)

Toto zatmenie bude jednoznačne jednou z najpodstatnejších astronomických udalostí roka. Samotné zatmenie začne o 19:15 hod., hoci Mesiac nad obzor vyjde až o hodinu neskôr (na východe o 20:07, na západe o 20:27). Dovtedy sa mesačný disk bude ponárať do nevýrazného polotieňa (tzv. penumbry). To pravé orechové ešte len príde, keď disk začne ukrajovať tieň (tzv. umbra). Začne sa to o 20:24 hod. Celý Mesiac zachváti tieň o 21:30 hod. Najkrajšia časť úplného zatmenia príde o 22:22 hod, kedy nastane tzv. maximum. Mesiac bude skutočne na oblohe neprehliadnuteľný, masívne červený a fascinujúci. Nočná krajina dostane až mystický nádych. Nebude to trvať príliš dlho, iba hodinu a trištvrte. Fáza úplného zatmenia sa končí vystupovaním Mesiaca z tieňa o 23:13 hod. a prechodom do polotieňa. Milí rodičia, 27. júla neposielajte večer deti do postele, ale povinne s nimi choďte do prírody a doprajte si spolu toto výnimočné vesmírne predstavenie! V lete je na to predsa najlepší čas.

​

Zatmenie Slnka (11. august)

Pôjde o zatmenie čiastočné a vidieť ho bude dopriate obyvateľom severnej Európy a severovýchodnej Ázie.

Perzeidy (11.-12. august)

Perzeidy neodmysliteľne patria k augustovej oblohe. Sú samé osebe najznámejším a najobľúbenejším meteorickým rojom. Obľúbený je najmä preto, že je aktívny v lete a vďaka príjemným teplotám ho možno ľahko sledovať niekoľko nocí. Je snáď jediný, ktorý nesie aj poetické meno slzičky svätého Vavrinca. Aktivita tohto roja začína v polovici júla a končí v druhej polovici augusta. Tento rok sa maximum predpokladá od večera 12. augusta do rána 13. augusta. Početnosť sa odhaduje až 110 meteorov za hodinu. Materským telesom je kométa 109P/Swift-Tuttle objavená v roku 1862. Meno roja pochádza od súhvezdia Perzeus, v ktorom sa nachádza radiant, teda miesto na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú meteory. Súhvezdie Perzeus je v tomto období pozorovateľné v našej zemepisnej šírke počas celej noci na severovýchodnom obzore. Rýchlosť Perzeíd je pred vstupom do atmosféry Zeme až 59 kilometrov za sekundu, vďaka čomu sú meteory jasné a často za sebou zanechávajú výraznejšiu žiariacu stopu.

Prelet vianočnej kométy (polovica septembra)

​Hádam najočakávanejšou kometárnou udalosťou je návrat kométy 46P/Wirtanen po viac než piatich rokoch do blízkosti Slnka a Zeme. Ak sú predpovede správne, máme sa na čo tešiť. Kométu objavil americký astronóm Carl A. Wirtanen 17. januára 1948 na Lickovom observatóriu v Kalifornii. Určite vieme, že je krátkoperiodická s obežnou dobou 5,44 roka. Rozmer jej jadra je asi 1,2 km a rotuje s periódou viac než šesť hodín. Kedy a kde treba kométu hľadať? Dostupnejšie podmienky pre kvalitnejšie pozorovanie aj pre majiteľov menších ďalekohľadov nastanú približne od polovice septembra. V tomto čase sa jej jasnosť vyšplhá asi na 10 magnitúd, no výška nad obzorom krátko po polnoci nepresiahne 20 stupňov. Po troške trpezlivosti sa zhruba od druhej polovice novembra začne kométa šplhať vyššie nad obzor a jej jasnosť dosiahne podľa predpovede 5. magnitúdu. Presunie sa zo súhvezdia Pec do súhvezdia Veľryba. Citeľne na oblohe bude zrýchľovať svoj uhlový pohyb. Deň pred Štedrým dňom minie hviezdu Capellu iba na pol stupňa. Ľuďom idúcim na polnočnú omšu sa naskytne unikátna príležitosť, keď môžu vidieť priamo nad hlavou vianočnú kométu za prítomnosti dva dni starého splnu Mesiaca. Kométa postupom času bude mierne slabnúť, ale aj na Nový rok by mala byť viditeľná voľným okom.

Kto premešká možnosť vidieť túto kométu na vlastné oči, ďalšia možnosť sa mu nenaskytne. Predpovede na ďalšie nasledujúce príchody 46P už s podobnými jasnosťami ako tento rok nerátajú. Výnimočná je ešte faktom, že je desiatou kométou, ktorá sa k Zemi priblíži najbližšie za posledných päťdesiat rokov.

Geminidy (13.-14. december)

Patria k najaktívnejším a najpravidelnejším meteorickým rojom. Sú zaujímavé nielen kvôli svojej vysokej aktivite, ale aj z dynamického hľadiska. Materské telesá väčšiny meteorických rojov sú kométy, ale u Geminíd je to blízkozemský, potenciálne nebezpečný asteroid 3200 Phaethon objavený v roku 1982, ktorý okolo Slnka obieha s periódou 1,4 roka. Aktivita tohto roja trvá približne od 7. do 17. decembra. Pre tento rok má predpovedanú hodinovú frekvenciu až 120 meteorov za hodinu v maxime, ktoré sa predpokladá v obedňajších hodinách 14. decembra. Geminidy sa so zemskou atmosférou stretávajú rýchlosťou 35 kilometrov za sekundu. Ich farba je rôznorodá, od zelenkavej, cez bežnú bielu, modrú až žltú. Zo všetkých meteorických rojov Geminidy prenikajú najhlbšie do zemskej atmosféry. Radiant roja sa nachádza v súhvezdí Blíženci pri hviezde Castor.

Konjukcia Jupitera a Merkúra (21. december)

Nastane ráno po 06:30 hod. Zoskupenie bude pozorovateľné už od 18. decembra. Vzdialenosť oboch planét asi jeden stupeň. Vyššie napravo im spoločnosť bude robiť jasná Venuša.