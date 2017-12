Ako nepribrať cez Vianoce: Pri týchto činnostiach spálite najviac veľa kalórií

Všetko spočíva v kalorickom príjme, teda v prijatej a vydanej energii. Dospelý človek v závislosti od svojho pohlavia na základe svojej hmotnosti potrebuje rôzne množstvo kalórií. Je dobré, keď viete, aké je vaše kalorické maximum, pretože vďaka tomu si viete jednoducho vypočítať, čo je príliš málo a čo, naopak, príliš veľa. Podstatný je predovšetkým bazálny metabolizmus, teda koľko kalórií vaše telo spáli v absolútnom pokoji. Nesmiete sa dostať pod číselnú hranicu vášho bazálneho kalorického príjmu. Narobili by ste si totiž oveľa viac komplikácií, ako by ste čakali. Všetci chceme dobre vyzerať, ale zdravie je prednejšie. Aby nedošlo k priberaniu, treba mať príjem a výdaj v rovnováhe.

Čo robiť v prípade, že predsa len neodoláte extra porcii vianočného šalátu a prešvihnete to s prijatou energiou? Hladovanie nie je cesta. Aj v období adventu a Vianoc sú niektoré fitness centrá otvorené a rovnako fungujú aj rôzne fitness hodiny. Zumba, salsa, bodywork, vy najlepšie poznáte svoje telo a viete, čo mu vyhovuje. Akýkoľvek pohyb nemôže vyjsť navnivoč. Pokiaľ počas vianočných príprav nemáte čas odskočiť si na hodiny vedené profesionálnymi trénermi, venujte sa fyzickej aktivite doma. Telo začína spaľovať tuky až po dvadsiatich minútach cvičenia, preto dbajte na to, aby vás aktívny zápal držal minimálne 30 minút, ideálne jednu celú hodinu.

Namáhavé brušáky, squaty, výpady do strán či kliky nie sú vaša šálka kávy? Ani to neznamená, že po Vianociach sa do svojich obľúbených módnych kúskov už nezmestíte. Čakali by ste, že napríklad taká hodina obyčajného varenia vás zbaví 140 kalórií? Za hodinu žehlenia spálite až 150 kalórií, za hodinu umývania okien neuveriteľných 350 kalórií, 15-minútovým umývaním riadu spálite 30 kalórií a prínosné je aj bežné vysávanie či umývanie dlážky.

Ak vám ani domáce práce príliš nevoňajú, skočte si vonku odhádzať sneh. Za polhodinu máte z krku 250 kalórií. Nepohrdnite ani sánkovačkou s deťmi, korčuľovaním na ľade či lyžovaním. Nielenže si výborne vyvetráte hlavu od vianočného zhonu, ale získate aj dobrý pocit, že ste urobili niečo pre svoje zdravie a figúru.

V prípade, že vám váš zdravotný stav nedovoľuje akúkoľvek dlhodobejšiu fyzickú aktivitu, nezúfajte. Stále si môžete užiť čaro Vianoc bez veľkých katastrof. V súčasnosti sú totiž veľmi populárne zdravšie alternatívy tradičných vianočných pochúťok. Zemiakový šalát už nemusí byť taká kalorická bomba, akou zvykol byť. Majonézu hravo nahradí napríklad jogurt. Ešte zdravšou verziou je dokonca cícerový šalát s jogurtom. Aj vianočné pečivo sa dá pripraviť zo zdravších alternatív, pričom chuť zostane takmer nepozmenená. Pokiaľ môžete, upečte si dobroty doma. Tak zaručene viete, čo všetko obsahujú a je menšia pravdepodobnosť, že ukrývajú skryté kalórie.

Koniec koncov však treba mať na mysli, že vianočný čas je tu len raz za rok a nejako to kilo naviac nie je dôvod na zúfalstvo a stres. Doprajte si, na čo máte chuť, ale dbajte na zdravú rovnováhu a vyhýbajte sa zbytočnému prejedaniu sa. Dôležité je, aby ste sa cítili dobre a jedinečné chvíle strávili s tými, na ktorých vám skutočne záleží.