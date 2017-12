Existuje tajomný Yeti? Pozostatky nájdené v Himalájach podrobili analýze, toto je verdikt

Vzorky zozbierané z Himalájí a tibetskej plošiny boli údajne dôkazom existencie snežného muža Yetiho, no testy DNA preukázali, že nemajú nič spoločné s týmito chlpatými humanoidnými bytosťami, žijúcimi údajne v odľahlých oblastiach Nepálu a Tibetu.

Vedúca výskumu, doktorka Charlotte Lindqvistová z University of Buffalo v USA uviedla, že ich zistenia naznačujú, že veľká väčšina legiend o Yetim má niečo spoločné s medveďmi a že ich štúdia dokazuje, že genetika by mala byť schopná odhaliť aj iné podobné záhady. Výsledky boli zverejnené v odbornom časopise Proceedings Of The Royal Society B.

Legenda o Yetim je súčasťou nepálskeho folklóru, ktorý trvá už mnoho storočí. Príbehy o strašidelnom snežnom mužovi sa prvýkrát objavili v západnej populárnej kultúre až v 19-tom storočí.

Mnohé pozorovania stvorenia a jeho stopy boli pravdepodobne umelo vytvorené, podporované rozmazanými fotografiami a zrnitými videozáznamami, ale v priebehu rokov nikto nepredstavil žiadne relevantné dôkazy, že Yeti je skutočný.

Nový výskum ukázal, že ázijské čierne medvede, medvede himalájske hnedé a tibetské hnedé medvede k mýtu istým spôsobom prispeli. Štúdia síce na jednej strane opäť raz vyvrátila presvedčenie tých, ktorí veria, že Yeti skutočne existuje, no na strane druhej sa jej podarilo odhaliť ďalšie informácie o evolúcii ázijských medveďov, o ktorej sa veľa nevie.