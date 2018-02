Žena sa prechádzala po pláži, keď narazila na divnú príšeru: FOTO Čo to, preboha, je?

QUEENSLAND - Sherry Simmonsová (47) našla počas prechádzky so psom na pláži Mulambin v austrálskom štáte Queensland zvláštne stvorenie. Spočiatku si myslela, že je to veľký kus dreva, ale keď podišla bližšie, zbadala, že sa mýlila. Objav tajomného tvora bez očí prekvapil aj úrady.

"Šťuchla som do toho palicou a bolo to mäkké na dotyk. Ne jednom konci to vyzeralo ako noha, no druhá časť zase ako plutva," uviedla Sherry Simmonsová, ktorá vraj bola trochu vystrašená z toho, že nález nebolo možné identifikovať. "Keby som nemala so sebou svojho psa, preskúmala by som to lepšie," dodala.

Objaviteľka sa domnievala, že by mohlo ísť o dugonga a kontaktovala pracovníkov z morského parku, ktorí súhlasili s jej záverom. Vedci z oddelenia životného prostredia v Queenslande však tvrdia, že je to nepravdepodobné. Podľa nich by to mohla byť žraločia pečeň, ale keď nemajú dôkaz k dispozícii, nevedia to povedať s istotou.

"Mŕtve zviera na fotografii sa javí ako morský cicavec. Ale kvôli rozkladu a obmedzeným informáciám je ťažké určiť, aký druh. Naši zamestnanci prehľadali pláž, ale už po ostatkoch nenašli ani stopu, pravdepodobne ich odplavil príliv," vysvetlil hovorca.

Simmonsovú táto skúsenosť priviedla k myšlienke, že človek nikdy dokonale nespozná každé zviera. "Je to nemožné, pretože veci sa vyvíjajú. Existujú nové druhy rastlín a stromov, ktoré sa objavujú prostredníctvom prirodzenej evolúcie," zafilozofovala na záver.