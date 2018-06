VIDEO V Londýne horí luxusný hotel: S požiarom bojujú desiatky hasičov

Videozábery ukazujú, ako zo strechy stúpa hustý dym. Na mieste zasahuje 20 hasičských vozidiel. Hlavnú ulicu pred hotelom uzavreli, čím spôsobili v tejto časti Londýna počas popoludňajšej špičky chaos. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

DEVELOPING: Firefighters are battling a massive fire that broke out at the luxury Mandarin Oriental Hotel in West London. https://t.co/72KtbWpT2o pic.twitter.com/UQsmxfcteB