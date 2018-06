PRÁVE TERAZ Záhadná dráma v nemeckej škole: Policajti ju uzavreli

Žiakov a učiteľov školy v severnej berlínskej časti Gesundbrunnen odviedli policajti z budovy von. Obyvateľov na Twitteri vyzvali, aby sa okoliu vyhýbali, kým polícia prehľadávala areál školy. Policajný hovorca Thomas Neuendorf uviedol pre agentúru Associated Press (AP): "Našťastie, zatiaľ sme nikoho podozrivého nenašli."

Aktuell sind wir wegen des Verdachts einer Gefahrenlage in einer Grundschule in der Gotenburger Straße in #Gesundbrunnen im Einsatz. Weitere Infos folgen.

