Nové FAKTY o vražde novinára: Prečo zinscenovali jeho smrť a ako odhalili zapojenie Ruska

KYJEV - V utorok večer priniesli svetové médiá správu, že neznámy páchateľ zastrelil v Kyjeve ruského opozičného novinára Arkadija Babčenka (41), ktorý sa pred vyhrážkami a policajným postihom uchýlil do zahraničia. Babčenko mal byť niekoľkokrát strelený do chrbta na prahu svojho bytu a zomrieť v sanitke cestou do nemocnice. Šok z jeho vraždy však včera vystriedala ešte šokujúcejšia informácia, a to, že novinár žije a jeho smrť bola zinscenovaná ako súčasť operácie ukrajinských tajných služieb, ktoré tvrdia, že ho Rusko chcelo zabiť. Už aj tak napäté vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou sa týmto ešte viac vyostrili.

Správa o vražde postavila na nohy nielen novinársku obec, ale aj politikov po celom svete. Babčenkovi priatelia za ním smútili a obávali sa, že by takýto čin nemusel byť ojedinelý. Na sociálnych sieťach a v médiách sa hromadili nahnevané komentáre, v ktorých ľudia žiadali okamžité vypátranie a potrestanie páchateľa či páchateľov. Predseda Európského parlamentu Antonio Tajani počas zasadania v Štrasburgu žiadal plné objasnenie Babčenkovej smrti. V podobnom duchu sa vyjadrili aj šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová, nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier či šéf britskej diplomacie Boris Johnson.

Babčenka mali zastreliť v tomto obytnom dome.

Babčenkovu vraždu dôrazne odsúdil aj Kremeľ, ktorého hovorca Dmitrij Peskov zároveň poukázal na prenasledovanie novinárov na Ukrajine a vyzval k "ozajstnému, nielen predstieranému vyšetrovaniu" zločinu. Dalo sa predpokladať, že tak ako v prípade zavraždenej maltskej žurnalistky Daphne Caruanovej Galiziovej a slovenského novinára Jána Kuciaka bude polícii trvať možno mesiace, než vôbec príde na nejakú stopu a existovali obavy, že verejnosť sa meno vraha nikdy nedozvie. Ukrajinská polícia však v stredu ráno zverejnila portrét podozrivého muža a o niekoľko hodín prišlo naozaj k veľkému prekvapeniu.

В‘ячеслав #Аброськін: На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві pic.twitter.com/wTxLRwfKgp — МВС України (@MVS_UA) 29. mája 2018

Tlačová konferencia

V stredu poobede sa uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastnil aj "zavraždený" novinár. Šéf ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyľ Hrycak počas nej oznámil, že sa vopred dozvedeli o plánovanom útoku na Babčenka, ktorý podľa neho nariadili ruské tajné služby a SBU tomu v rámci špeciálnej operácie zabránila. Novinár sa poďakoval ukrajinským úradom, že mu zachránili život a zároveň sa ospravedlnil svojej manželke za to, akým "peklom si musela prejsť". Práve tá ho totiž našla v byte v kaluži v krvi a o žiadnom zinscenovaní nemala ani potuchy.

Šéf SBU ďalej informoval, že organizátora novinárovej vraždy, ktorým je ukrajinský občan a prostredník ruských tajných služieb, zatkli ukrajinské bezpečnostné zložky v stredu popoludní v Kyjeve. Organizátor vykonávateľovi útoku ponúkol ako odmenu 30-tisíc amerických dolárov (cca 25 600 eur) a ako zálohu mu vyplatil 15-tisíc dolárov. Samotný organizátor zločinu podľa Hrycaka dostal od ruskej strany 10-tisíc dolárov.

Zatknutie údajného objednávateľa.

SBU dnes zverejnila video zo zatýkania údajného objednávateľa vraždy.

Organizátor na výkon vraždy naverboval muža, ktorý sa v minulosti na strane ukrajinských vládnych síl zúčastnil protipovstaleckej operácie na východe Ukrajiny (ATO), uviedol Hrycak. Plánovaná vražda Babčenka bola podľa neho súčasťou veľkej operácie, ktorej cieľom je zlikvidovať opozične zmýšľajúcich Rusov.

Babčenko uviedol, že ho ukrajinské úrady kontaktovali mesiac pred plánovanou vraždou. "Podľa mojich informácií sa špeciálna operácia pripravovala dva mesiace. Mňa o tom informovali pred mesiacom... Celý mesiac sme potom boli v kontakte, premýšľali sme, pracovali spoločne," vysvetlil Babčenko pred novinármi v Kyjeve. "Zvlášť sa ospravedlňujem svojej žene. Je mi to ľúto, ale nebola iná možnosť," povedal novinár.

Vykonávateľ vraždy ako svedok

Najatý organizátor mal okrem iného na starosti zakúpiť za ruské peniaze zbrane a muníciu, pre uloženie ktorých mal na území Ukrajiny vytvoriť sklad. Objednať mal zhruba 300 útočných pušiek kalašnikov, stovky kilogramov trhaviny a neobmedzený počet nábojov, napísal denník Ukrajinská pravda. Po vražde Babčenka mal organizátor v pláne odísť cez tretiu krajinu do Ruska.

Ukrajinský generálny prokurátor Jurij Lucenko v stredu oznámil, že vykonávateľ novinárovej vraždy s ukrajinskými úradmi od začiatku spolupracoval. V prípade tak bude vystupovať ako svedok. "Vo chvíli, keď sa ukrajinská služba bezpečnosti (SBU) dozvedela o plánovanom čine, sme boli schopní nadviazať spoluprácu s osobou, ktorej bol výkon vraždy ponúknutý... Vykonávateľ tak bol súčasťou operácie, ktorej cieľom bolo usvedčiť organizátora a dozvedieť sa viac informácií o objednávateľovi," povedal podľa agentúry Unian Lucenko.

Ukrajina verzus Rusko

"Gratulujem službe bezpečnosti Ukrajiny k bleskovej operácii, vďaka ktorej zachránila život ruskému novinárovi Arkadijovi Babčenkovi. Ukrajinské bezpečnostné zložky sú každým dňom silnejšie v boji proti ruskej agresii a všetkým prejavom hybridnej vojny na Ukrajine. Moskva sa ale pravdepodobne neupokojí - nariadil som preto nepretržitú ochranu pre Arkadija a jeho rodinu," reagoval na facebooku ukrajinský prezident Petro Porošenko.

Petro Porošenko, Arkadij Babčenko a Vasyľ Hrycak

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová uvítala, že je novinár nažive. Ako však dodala, správa ohľadom pokusu o zavraždenie Babčenka má zjavne propagandistický cieľ. Ešte než vyšlo najavo, že išlo o zinscenovanú akciu a operáciu tajných služieb, oznámenie zavraždenia ruského novinára a kritika Kremľa vyvolalo slovnú prestrelky medzi Kyjevom a Moskvou ohľadom zodpovednosti za vraždu a ochranu novinárov.

"Rusko využíva aj rôzne taktiky k destabilizácii Ukrajiny, najmä pácha teroristické útoky, podvratnú činnosť a politické vraždy," vyhlásil šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin v Bezpečnostnej rade OSN. Toto obvinenie odmietol riaditeľ ruskej tajnej služby FSB Alexander Bortnikov. "Je to úplný nezmysel. Vzniká dojem, že blúzni," usúdil Bortnikov.

Kto je Arkadij Babčenko?

Babčenko pôsobil v Rusku ako novinár a spisovateľ, zaoberal sa najmä armádou. Podľa dostupných informácií pôsobil ako vojnový spravodajca pri rusko-gruzínskom konflikte v lete 2008. Vydával časopis Iskusstvo vojny (Vojnové umenie).

V roku 2012 bol Babčenko stíhaný za výzvy na organizovanie nepovolených demonštrácií. O štyri roky vzbudil v Rusku vlnu pobúrenia svojím výrokom na adresu armádneho súboru Alexandrovovci, ktorí zahynuli pri leteckej katastrofe nad Čiernym morom. Jeho slová o tom, že si žiadne zľutovanie nezaslúžia, vyvolali výzvy na ďalšie trestné stíhanie a odobratie občianstva.

Pred vyhrážkami smrťou sa Babčenko vlani vo februári uchýlil do cudziny. Do júla podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy pobýval v Prahe, potom krátko v Izraeli. V Kyjeve sa usídlil vlani v auguste a podieľal sa na vysielaní pre krymských Tatárov na anektovanom Kryme.

Babčenko svojho času pôsobil ako vojnový spravodajca v Donbase na východe Ukrajiny a podľa šéfredaktora denníka Moskovskij komsomolec podporoval stanoviská ukrajinských úradov voči Rusku ohľadom konfliktu v Donbase, anexie Krymu či zostrelenia civilného letu MH17 nad východnou Ukrajinou.

Negatívne reakcie

Medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v stredu ostro kritizovala postup ukrajinských úradov. "Reportéri bez hraníc vyjadrujú svoje najhlbšie rozhorčenie v súvislosti s manipuláciou ukrajinských tajných služieb, čo je novým krokom informačnej vojny. Pre vládu je vždy veľmi nebezpečné hrať sa s faktami, zvlášť potom využívať novinárov pre svoje falošné správy," napísal na svojom twitteri generálny tajomník RSF Christophe Deloire.

Medzinárodná organizácia Výboru na ochranu novinárov (CPJ) postupy Kyjeva označila za bezprecedentné a požiadala úrady, aby vysvetlili dôvody takýchto drastických opatrení. Podľa koordinátorky európskej a ázijskej pobočky organizácie Niny Ognjanovovej plánuje výbor udalosť prešetriť.

Postup ukrajinských činiteľov kritizujú aj niektorí novinári po celom svete. Podľa nich tým Kyjev napomohol prokremeľskej propagande a šíreniu falošných správ. "Provokácia a cirkus. Samozrejme, že okamžite obvinili Rusko, bez toho aby prípad prešetrili. Ukrajina zinscenovaním smrti Babčenka dala ruskej štátnej televízii obrovský darček," komentoval zvláštnu operáciu SBU na twitteri spravodajca britského denníka The Daily Telegraph v Rusku Alec Luhn.

"Babčenko je blbec a my všetci sme somári, že sme tomu uverili," uviedol ruský novinár Alexej Kovaľov. "Nemôžem sa rozhodnúť, či je to najgeniálnejšia alebo veľkolepo hlúpa správa, o ktorej som kedy počul. Myslím, že oboje," pridal sa moskovský spravodajca pre Financial Times Max Seddon.

Analytik Mark Galeotti upozorňuje na to, že Kremeľ získal do budúcnosti skvelý podklad pre vlastnú argumentáciu. "Keď bude zabitý niekto ďalší, Rusko môže hrať hru 'ako viete, že sa to naozaj stalo?'" povedal expert.