Krviprelievanie pri Eufrate: Ruský útok na Američanov, detaily prvej bitky od studenej vojny

Ilustračné foto

DAMASK/NEW YORK - Už dlhší čas panujú obavy z vojenského konfliktu medzi americkou a ruskou armádou v Sýrii, kde Spojené štáty a Rusko podporujú protivníkov v občianskej vojne. Mohlo by to viesť ku krvavému konfliktu oboch krajín, ktoré sa usilujú o rozšírenie svojho vplyvu na Blízkom východe. Ako ľahko by mohla taká situácia nastať, dokladá štvorhodinová bitka, ktorá sa odohrala vo februári medzi ruskými žoldniermi na východe Sýrie. Detaily o nej teraz zverejnil americký denník The New York Times (NYT).