České ministerstvo spravodlivosti čelí exekúcii: V hre je 40 miliónov korún

Rezort, zastupujúci v spore ČR, by mal podľa jej slov vyplatiť odškodnenie v súvislosti so sporom, ktoré vedie so správcom konkurznej podstaty Union Banky. Exekúciou bola poverená bývalá šéfka českej Exekútorskej komory Pavla Fučíková z exekútorského úradu v Ostrave, ktorej ministerstvo zložilo do úschovy vymáhanú sumu.

"Fakt, že bola po istú dobu proti ČR nariadená exekúcia, je dôsledkom toho, že rozhodovanie v exekučnom konaní v istej fáze časovo predbehlo rozhodovanie o návrhu na odklad vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozhodnutia," opísala situáciu Schejbalová.

Novinky.cz pripomenuli, že v minulosti sa v exekúcii opakovane ocitol i majetok mesta Praha. Úradníci vtedy zabudli včas uhradiť sumu prestavujúcu tisícky, respektíve desaťtisíce českých korún. Server dodal, že exekúciám čelili aj niektoré ďalšie české ministerstvá.