Už majú všetkého akurát dosť: Oceány sú ako obrovské smetisko, USA chcú prispieť k zmene

NEW YORK - Používanie plastových slamiek a paličiek v newyorských reštauráciách, baroch a kaviarňach môže čoskoro definitívne ukončiť nové nariadenie, píše agentúra AP.

Demokratický člen mestskej rady Rafael Espinal predstavil v stredu zákon, v súlade s ktorým by mali reštaurácie používanie plastových nahradiť papierovými alebo kovovými paličkami a slamkami. Porušenie zákona by mala trestať pokuta v hodnote sto dolárov. Výnimky sa budú vzťahovať iba osoby so zdravotným postihnutím či chorobami.

Ako pripomenula AP, New York zvažuje zmienené opatrenie v čase, keď štáty a mestá po celom svete riešia čoraz väčší problém s plastovým odpadom. Denne sa v Spojených štátoch zlikviduje 500 miliónov plastových slamiek a v oceánoch každoročne končí až takmer 12 miliónov ton plastového odpadu, povedal Espinal. Používanie plastových príborov a slamiek už zakázali v Malibu a Kalifornii. K uzákoneniu obmedzení na používanie plastových slamiek už pristúpili aj Seattle a Miami Beach.