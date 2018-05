Tieto FOTKY fascinovali svet: Hráčom golfu za chrbtami explodovala sopka, ich reakcia vás zarazí!

Zatiaľ čo sa turisti v exotickom raji pri pohľade na obrovské mračno sopečného popola triasli od strachu, tamojší golfisti sa nenechali pri hre rozptýliť, keďže je Kilauea jednou z najaktívnejších sopiek na svete.

Hoci vyzerajú zábery hrozivo, výbuch mal minimálny dopad na obyvateľov

Geofyzik z americkej geologickej služby USGS Mike Poland povedal, že erupcia trvala iba niekoľko minút a nánosy popola boli minimálne.

Hovorkyňa civilnej ochrany v okrese Havaj Kanani Atonová dokonca povedala, že niektorí ľudia v obci najbližšej k sopke celý výbuch prespali.

„Všimol som si, že stĺp stúpa priamo do vzduchu a nenakláňa sa žiadnym smerom,“ opísal výbuch John Tarson z cestovnej kancelárie Epic Lava. „Očakávali sme to a veľa ľudí sa na to chodí pozerať, sú rozrušení a vydesení,“ dodal.

Havajská sopka Kilauea vybuchla vo štvrtok (17. mája) pred svitaním priamo na svojom vrchole a vystrelila súvislý stĺp sivého popola do oblohy, približne do výšky deväť kilometrov, ktorý začal padať na neďaleké mestečko Volcano.