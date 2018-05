USA sú ochotní stiahnuť sankcie voči KĽDR: Zámorská krajina má však podmienku

Mike Pompeo

WASHINGTON - Spojené štáty budú súhlasiť so stiahnutím sankcií voči Severnej Kórei, ak Pchjongjang úplne zanechá svoj program vývoja jadrových zbraní. Vyhlásil to v nedeľu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, podľa ktorého by to pre KĽDR znamenalo ekonomickú prosperitu konkurujúcu Južnej Kórei.