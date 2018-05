Pašeráčka Tereza na súde, trpký zážitok: Obrovské sklamanie tesne pred narodeninami

Piatková pojednávanie bolo odročené na 9. mája. Nedostavili sa totiž niektorí predvolaní zamestnancami colnice letiska, ktorí mali byť očitými svedkami zadržania. Povedala to hovorkyňa českého ministerstva zahraničia Irena Valentová.

List rodičom

Tereza je obvinená z pašovania drog. Na včerajšom súdnom pojednávaní bol prítomný asistent českého honorárneho konzula v Lahore. „Žena sa mu zdala byť v poriadku. Bohužiaľ sa mu ale dnes nepodarilo s ňou porozprávať," uviedla Valentová.

Ako informuje český portál blesk.cz, o stretnutie so zástupcom ambasády Češka v piatok veľmi stála. „Mala pripravený list, ktorý chcela poslať svojej rodine. Ponúkal som, že ho odovzdám, nechcela ho ale dať z ruky," povedal pre portál advokát Gull Hassan Khan, ktorý mohol so svojou klientkou v piatok krátko hovoriť. Tereza totiž dnes oslavuje 22. narodeniny.

VIDEO Tereza chodí na súdy vysmiata

Za drogy vysoké tresty

Obvinenie bolo žene oznámené na predchádzajúcom pojednávaní v apríli. Za pašovanie drog sú v Pakistane zvyčajne veľmi vysoké tresty, výnimkou nie je ani trest smrti. Ten sa ale podľa českého ministerstva zahraničia spravidla neuplatňuje voči cudzincom. Češka už skôr na súde vinu poprela.

Pakistanskí colníci ju zadržali 10. januára, údajne potom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Dabí v Spojených arabských emirátoch. Odtiaľ sa podľa pakistanskej tlače chystala pokračovať do Írska. Deväť kilogramov drogy našli colníci v ženinom kufri. České ministerstvo spravodlivosti v marci uviedlo, že Česko chce s Pakistanom uzavrieť zmluvu o odovzdávaní väzňov. Úrad snahu zdôvodňuje práve prípadom Češky zadržanej pakistanskými úradmi v januári.