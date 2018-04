Ukrajina zvyšuje napätie vo vzťahoch s Maďarskom: Na hraniciach obnoví vojenskú základňu

Základňa sa nachádza v meste Berehove v Zakarpatskej oblasti, len desať kilometrov od maďarskej hranice. Zatvorili ju v roku 2003, ale koncom marca 2018 mestská rada mesta Berehove odhlasovala jej obnovenie. Ukrajina tam chce umiestniť jednotky 128. horskej brigády a 10. horskej útočnej brigády. Existuje však ešte veľa právnych otázok týkajúcich sa opätovného otvorenia základne. Okrem toho sa od roku 2003 takmer celé jej územie i tamojšie zariadenia dostali do havarijného stavu a nie je jasné, ako bude renovácia financovaná a kedy by mala byť dokončená.

Autor článku ďalej uvádza, že Ukrajina v posledných rokoch podporuje národnú ideológiu, ktorá významne ovplyvnila kvalitu vzťahov s jej západnými susedmi, najmä s Poľskom a Maďarskom. Národná ideológia na jednej strane pomáha Ukrajine odolávať ruskej agresii, ale na druhej strane zvyšuje napätie pozdĺž jej západnej hranice.

Vzťahy Ukrajiny s jej západnými susedmi dosiahli mimoriadne nízku úroveň na jeseň roku 2017, keď ukrajinská vláda zaviedla kontroverzný jazykový zákon. Budapešť reagovala najostrejšie a oficiálne zákon odsúdila. Taktiež pohrozila, že je pripravená zablokovať perspektívu vstupu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Stihla už zablokovať schôdzky Výboru NATO-Ukrajina.

Je to znepokojujúce, odkazujú Maďari

Krátko pred hlasovaním mestskej rady mesta Berehove o obnovení základne maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vyjadril obavy z tohto plánu, v rámci ktorého by do ukrajinského regiónu s relatívne najvyšším podielom etnických Maďarov na Ukrajine prišlo takmer 800 ukrajinských vojakov. Podľa neho je ukrajinské vysvetlenie, že základňa má chrániť bezpečnosť krajiny a brániť jej územnú celistvosť, obzvlášť znepokojujúce. Ako Szijjártó uviedol, oficiálne zdôvodnenie naznačuje, že ukrajinská vláda "považuje (miestnu) maďarskú komunitu za hrozbu pre Kyjev - a táto skutočnosť je nechutná".

Odpoveď ukrajinského ministerstva zahraničných vecí znela, že rozhodnutie o opätovnom otvorení vojenskej základne na vlastnom území je personálnou záležitosťou zvrchovaného štátu a jeho zvrchované právo. K tomu dodalo: "A, samozrejme, máme obavy z provokácií, ku ktorým dnes dochádza v Zakarpatskej oblasti a ktoré sú takmer každý týždeň čoraz častejšie, čomu pred takmer 26 rokmi nikdy nebolo. Z tohto dôvodu, samozrejme, sú tie obavy. Je to z bezpečnostných dôvodov a chceme sa vyhnúť akýmkoľvek provokáciám. Takéto vyhlásenia maďarskej strany nepochybne nahrávajú ruským historkám."

Vlani na jeseň maďarský vicepremiér Zsolt Semjén vyhlásil, že maďarská krajanská menšina kdekoľvek na svete má právo na autonómiu. Ukrajinská odpoveď bola nasledovná: "Ako veľká európska krajina so 45 miliónmi obyvateľov nikomu nedovolíme, aby sa s nami rozprával vydieračským tónom."

OBSE ako garant stability

Ako je zrejmé z rétoriky Kyjeva, Ukrajina výrazne mení postoj voči svojim susedom. Ak sa na začiatku krymskej krízy ukrajinské politické elity zdali byť opatrné a nedôsledné, po štyroch rokoch vojny sa ukrajinská spoločnosť evidentne zocelila. Je ťažké predpovedať, aké geopolitické dôsledky môže mať tento spoločenský posun, píše sa v článku na webe televízie 112 Ukrajina.

Autor v ňom ďalej uvádza, že Maďarsko sa neustále usiluje o to, aby sa situácii v Zakarpatskej oblasti dostala medzinárodná pozornosť. Oficiálni predstavitelia v Budapešti vyjadrujú svoje obavy v Bruseli, ako aj na pôde Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) - najmä na stretnutiach s vysokým komisárom OBSE pre národnostné menšiny. Okrem toho maďarská diplomacia požiadala o vyslanie pozorovateľov OBSE do Zakarpatskej oblasti.

Pre Maďarov by bola prítomnosť pozorovateľskej misie OBSE v tomto regióne vnímaná ako potenciálny ručiteľ stability a zachovania maďarskej národnostnej menšiny, ale Ukrajina by to vnímala ako veľmi znepokojujúci výsledok. Ukrajina zaplatila "krvou a zlatom" za zabezpečenie a stabilizáciu svojej východnej hranice v Donbase a de facto hranice s okupovaným Krymom - a otvorenie misie OBSE v Zakarpatskej oblasti by mohlo uškodiť týmto snahám. A to tým, že by sa zvýšilo negatívne vnímanie toho, že zadná časť Ukrajiny zostáva zraniteľná a nezabezpečená, konštatuje sa v článku.

Maďarský minister Szijjártó tvrdil, že už dostal záruky, že v Zakarpatskej oblasti bude otvorený úrad OBSE, a to s približne 12-členným personálom. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí to označilo za úplne zbytočné.

Prebiehajúca bilaterálna konfrontácia povzbudzuje ukrajinské nacionalistické skupiny, aby podnikali agresívnejšie kroky proti miestnym etnickým Maďarom. Napríklad vlani v septembri členovia ukrajinských nacionalistických skupín "Karpatska Sič" a "Svoboda" zorganizovali v meste Berehove protimaďarský fakľový pochod.

V rámci tohto napätia je potrebné mať na pamäti niekoľko vecí, píše autor článku:

- Skutočnosť, že Kyjev oznámil, že opäť otvára svoju vojenskú základňu desať kilometrov od maďarských hraníc, znamená, že Ukrajina nepovažuje západnú hranicu za skutočne bezpečnú.

- Napriek tomu, že Zakarpatská oblasť zdieľa niektoré podobnosti s Krymom, najmä pokiaľ ide o otázky menšín, v prípade porovnateľnej krízy, ktorá by sa tam vyskytla, sa Ukrajina takmer určite nebude správať tak pasívne ako začiatkom roka 2014.

- Nedávne mohutné volebné víťazstvo pravicovej populistickej strany Fidesz premiéra Viktora Orbána v Maďarsku by mohlo byť kľúčovým faktorom budúceho zhoršenia bilaterálnych vzťahov.

- Aktivity ukrajinských nacionalistických skupín by mohli spustiť v regióne medzietnický konflikt.

- Rusko má osobitný záujem podkopávať mier a stabilitu v Zakarpatskej oblasti a mimo nej. Napríklad Rusko bolo nedávno obvinené z organizovania niekoľkých podpaľačských útokov na miestnu kanceláriu Maďarskej strany Ukrajiny.

- Ak je rozhodnutie ukrajinskej vlády znovu otvoriť vojenskú základňu v meste Berehove motivované čisto populistickými záujmami, môže to mať napokon škodlivé dôsledky pre medzinárodnú reputáciu krajiny, najmä v Európe.

V závere článku jeho autor konštatuje, že ukrajinská diplomacia má pred sebou ešte veľa práce, aby zabezpečila a utíšila západné krídlo krajiny tak, aby armáda mohla sústrediť všetku svoju energiu smerom na východ.