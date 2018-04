Tínedžerka sa holými rukami pustila do izraelských vojakov: Mali ju streliť, odkázal poslanec

Becal'el Smotrič, poslanec za krajne pravicovú stranu Židovský domov, sa nechal uniesť až natoľko, že mu Twitter na dvanásť hodín zablokoval používateľské konto.

Smotrič na Twitteri napísal, že vojaci mali Tamímí "streliť do kolena" a umiestniť ju tak "na doživotie do domáceho väzenia". Zablokovanie konta ho rozhnevalo a po tom, čo mu ho obnovili, napísal, že to bola šikana zo strany "liberálov, ktorí podporujú slobodu vyjadrovania len vtedy, keď rozmýšľate tak, ako oni".

Nie je to pritom prvé surové vyjadrenie na adresu 17-ročnej Palestínčanky zo strany prominentných izraelských politikov. Oren Hazan, poslanec vládnej strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua, napríklad vyhlásil, že on by dievča zbil tak, že by skončilo v nemocnici. "Ak by som tam bol ja, celkom určite by skončila v nemocnici. Nikto by ma nezastavil, udrel by som ju. Udrel by som ju do tváre," povedal Hazan pre britskú BBC.

Izraelský minister školstva Naftali Bennett zas vyslovil názor, že Tamímí nemala dostať osem mesiacov, pretože si zaslúži, aby "strávila vo väzení zvyšok svojho života".

Osemmesačný trest pre Tamímí je výsledkom dohody o vine a treste, v rámci ktorého sa palestínske dievča koncom marca priznalo k štyrom z celkového počtu dvanástich obvinení vrátane útoku na izraelských vojakov. Inak by jej hrozil až niekoľkoročný trest.

Ahíd Tamímí vyštartovala po izraelských vojakoch 15. decembra pred svojím domom v dedine Nabí Salíh na palestínskom Západnom brehu Jordánu. Motivovalo ju k tomu podľa jej vlastných slov to, že v rovnaký deň videla, ako izraelskí vojaci strieľali na jej 15-ročného bratranca Muhammada a spôsobili mu vážne zranenie.

Okolo prípadu je stále množstvo nejasností. Izraelská armáda napríklad tvrdí, že chlapec utrpel zranenia, po ktorých má viditeľne zdeformovanú hlavu, nie pri izraelskej streľbe, ale pri páde na bicykli.