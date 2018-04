Kriminalita klesla, policajti majú menej starostí: Nemecko sa stalo bezpečnejšou krajinou

Berlín

BERLÍN - Polícia v Nemecku zaznamenala v roku 2017 skoro o desať percent menej trestných činov ako v predchádzajúcom roku. Je to najvýraznejší pokles za takmer 25 rokov. Uviedol to nedeľník Welt am Sonntag s odvolaním sa na zatiaľ nepublikovanú policajnú štatistiku.