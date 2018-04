Čína straší Taiwan vojenským cvičením: Varovanie separatistom, patríte nám

PEKING - Čínske námorníctvo začalo v stredu vojenské cvičenia s ostrou streľbou v Taiwanskom prielive. Tie sú podľa štátnej televízie CCTV varovaním pre stúpencov nezávislosti Taiwanu, ktorý Čína považuje za svoje územie. Čínska vláda o cvičeniach zverejnila doteraz len málo informácií. Ich uskutočnenie oznámili minulý týždeň orgány námornej bezpečnosti v provincii Fu-ťien s tým, že budú trvať jeden deň, od 8:00 do polnoci.

Hovorca taiwanského ministerstva obrany Čchen Čchun-čch' sa na margo cvičení vyjadril, že Čína zveličuje rozsah aktivít, aby znervóznila Taiwančanov. "Je to čínska komunistická strana, ktorá zohrala úlohu v tomto lacnom slovnom zastrašovaní a ukazovaní vojenskej sily prostredníctvom štátnych médií dúfajúc, že vytvorí paniku a nepokoj," uviedol s tým, že sú to "bežné delostrelecké cvičenia". Podľa hovorcu Čína okolo aktivít námorníctva robí len humbug, aby to vyznelo ako "takzvané vojenské cvičenia v Taiwanskom prielive".

Taiwan sa od Číny oddelil počas občianskej vojny v roku 1949. Peking však tvrdí, že je to stále čínske územie a musí sa ku krajine opäť pripojiť, ak bude nevyhnutné aj s použitím sily.

Taiwanskí predstavitelia sa často stretávajú s kritikou zo strany Pekingu, ktorý sa nedávno vyslovil aj proti tamojšiemu premiérovi Williamovi Laiovi. Ten počas zasadnutia parlamentu povedal, že je "robotníkom taiwanskej nezávislosti" a Taiwan je suverénnou, nezávislou krajinou.

V reakcii na premiérove komentáre sa riaditeľ čínskeho Úradu pre záležitosti Taiwanu Liou Ťie-i v pondelok pre noviny The Global Times vyjadril, že Čína "má dostatok sebavedomia a spôsobilosti na zastavenie akýchkoľvek pripomienok a pokusov o odtrhnutie ktoréhokoľvek územia od vlasti".