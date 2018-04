Ukrajina bojuje proti severnému plynovodu: Pomoc od USA, pýta sankcie

"Arsen Avakov vyzval USA, aby sankcionovali spoločnosti, ktoré sú potenciálnymi dodávateľmi pre výstavbu druhej etapy plynovodu Severný prúd. Táto otázka je momentálne témou diskusie v americkej vláde," citoval UNIAN Avakovovho poradcu Antona Heraščenka. Avakov je momentálne na návšteve Spojených štátov, kde sa stretol s námestníkom amerického ministra zahraničných vecí pre európske a eurázijské záležitosti Wessom Mitchellom.

"Výrazne sa zvýšila šanca na zastavenie výstavby plynovodu Severný prúd 2. A to je dobré!" uviedol Heraščenko na svojej facebookovej stránke. Avakov podľa jeho slov v USA zdôraznil, že ak Rusko obíde s plynovodom Ukrajinu, Európa sa stane od ruského plynu závislejšou a zvýši sa aj pravdepodobnosť väčšej agresie Ruska voči Ukrajine.

Plynovod Nord Stream 2 by mal viesť z Ruska cez Baltické more do Nemecka. Po jeho dokončení sa zdvojnásobí ročná kapacita už existujúceho plynovodu Nord Stream, ktorým Rusko prepravuje 55 miliárd metrov kubických suroviny. Severný prúd 2 by mali realizátori projektu odovzdať do užívania na sklonku roku 2019.

Fínske úrady začiatkom apríla 2018 schválili všetky dokumenty, ktoré umožnia položiť potrubie plynovodu Severný prúd 2 vo fínskych výsostných vodách. Na konci marca výstavbu plynovodu schválilo aj Nemecko. Ešte sa čaká na rozhodnutie Švédska a Dánska.