FOTO Arizona vyslala k mexickým hraniciam 225 príslušníkov Národnej gardy

Členovia gardy budú poskytovať pohraničnej stráži leteckú, prieskumnú, operačnú a logistickú podporu. Pomáhať tiež majú s výstavbou miestnej infraštruktúry, čím ušetria čas federálnymi agentom, strážiacim hranice.

Opatrenie je reakciou na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň povedal, že chce, aby bolo na stráženie mexicko-amerických hraníc nasadených 2000-4000 príslušníkov Národnej gardy. Bojovať tam podľa jeho slov majú proti obchodovaniu s drogami a nelegálnemu prisťahovalectvu.

Podľa AP už k hraniciam príslušníkov Národnej gardy vyslal aj Texas a podporu tejto Trumpovej výzve vyjadrila aj guvernérka štátu Nové Mexiko, ktorý však zatiaľ členov gardy na hranice nevyslalo. Naopak Kalifornia - ďalší americký štát hraničiaci s Mexikom - sa doposiaľ nerozhodol, či Trumpovej výzve vyhovie. Hovorca tamojšieho demokratického guvernéra Jerryho Browna uviedol, že ju zvažuje.

Mexiko chce pre stavbu múra preskúmať všetky svoje spoločné projekty s USA

Mexická vláda preskúma všetky projekty, na ktorých spolupracuje so Spojenými štátmi. Rozhodla sa tak pre stupňujúce sa napätie medzi oboma krajinami spôsobené prisťahovalectvom i plánovaným múrom, ktorý chcú USA postaviť na spoločných hraniciach, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na pondelňajšie vyhlásenie kancelárie mexického prezidenta.

Mexický prezident Enrique Peňa Nieto vyzval v nedeľu večer na zasadnutí vládneho kabinetu všetky ministerstvá, aby preskúmali svoju spoluprácu s USA. Mexiko s USA spolupracuje vo viacerých oblastiach vrátane boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a organizovanému zločinu, priblížila DPA.

Americký prezident Donald Trump však túto krajinu obvinil, že nerobí dosť pre to, aby zabránila nelegálnym prisťahovalcom zo Strednej Ameriky vstupovať cez svoje územie do USA. Minulý týždeň zároveň požiadal, aby bolo na stráženie mexicko-amerických hraníc nasadených 2000-4000 príslušníkov Národnej gardy. Ich misia by mala trvať dovtedy, kým na hraniciach nebude postavený plot.

Mexický prezident Enrique Peňa Nieto reagoval vyhlásením, že jeho krajina je pripravená na dialóg s USA, ten však musí byť založený na vzájomnej úcte. Zdôraznil pritom, že Mexičania sa rokovaní neboja, ale nikdy na ne "nepôjdu zo strachu". Dodal, že Mexiko nedovolí, aby jeho kroky v dvojstranných vzťahoch určovala negatívna rétorika či neúcta.