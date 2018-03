Vo Viedni rozbili skupinu mladých prostitútov: Kauza siaha do malej obce pri Lučenci

O kauze sa už hovorilo vo februári, vtedy s dôrazom na 16-člennú skupinu páchateľov z malej obce v okrese Lučenec na Slovensku vo veku 15-30 rokov, ktorí ponúkali sexuálne služby v centre rakúskej metropoly a dopúšťali sa majetkovej trestnej činnosti. Ich prepravu do Viedne mal organizovať 55-ročný, jedenásťnásobný otec pripútaný na invalidný vozík s komplicom. Aj viacerí z klientov členov tejto skupiny, ktorí sa takisto dopustili trestných činov, a to zneužívania mladistvých alebo sexuálneho vykorisťovania, boli okradnutí alebo olúpení.

Spomínaný starší muž, ktorý do prostitúcie zapojil i vlastných synov, čelí vo vyšetrovacej väzbe spoločne s komplicom obvineniu z obchodovania s ľuďmi, cezhraničnej prostitúcie a kupliarstva v najmenej 19 prípadoch. Mladí muži, ktorí podľa ORF patria k maďarskej menšine na Slovensku a nedisponujú prakticky žiadnym vzdelaním, museli časť príjmov odvádzať ako protihodnotu za prepravu a "ochranu". Vo Viedni spali pod holým nebom a na schodiskách alebo istý čas u pasákov. Sčasti sa dostávali pod tlak vlastných rodinných príslušníkov, aby takýmto spôsobom zarábali peniaze. V hre boli aj drogy.

Informovala o tom v stredu s odvolaním sa na policajné zdroje tlačová agentúra APA i rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF. Prvý podnet na vyšetrovanie Krajinského kriminálneho úradu prišiel v máji 2017, keď traja muži prepadli 78-ročného muža v jeho byte. Asi o mesiac neskôr zadržali podozrivého 22-ročného Slováka v SR. Už v januári došlo k prepadu iného 66-ročného muža, ktorý bol po prepade a fyzickom násilí šesť týždňov v kóme. Dvaja podozriví z tohto činu sú aktuálne vo Viedni vo vyšetrovacej väzbe, v závislosti na následkoch, ktoré poškodenému zostanú, musia v prípade potvrdenia viny súdom rátať s trestami vo výške od najmenej piatich až do 15 rokov väzenia.

Vyšetrovateľom sa čoskoro podarilo zistiť, že trestné činy súvisia s lokalitou, ktorá je známa v centre Viedne ako miesto, kde sa stretávajú gejovia. Tam najskôr narazili na "múr mlčania", a to aj v radoch obetí majetkových deliktov. Viacerí z olúpených alebo okradnutých členov tejto komunity, sčasti ženatí muži vo veku od polovice štyridsiatky až do takmer osemdesiatky, od jednoduchých robotníkov až po akademikov, buď nepodali vôbec trestné oznámenia alebo uvádzali chybné údaje. Mnohí z nich totiž sami boli i páchateľmi. Iní z ich radov mlčia, pretože sa obávajú vydierania v súvislosti so svojou orientáciou.

Odhalení muži zo SR sa mali dopustiť 19 trestných činov vrátane vytvorenie kriminálneho zoskupenia. Medzi obvinenými je medzičasom aj 12 rakúskych občanov.