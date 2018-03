Puigdemont zostáva vo väzbe v Nemecku, rozhoduje sa o jeho vydaní do Španielska

Carles Puigdemont

BERLÍN - Nemecký súd v pondelok rozhodol, že bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont ostane vo väzbe až do skončenia procesu, v ktorom sa rozhoduje o jeho prípadnom vydaní do Španielska. Uviedol to Georg Güntge, prokurátor spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko, ktorého citovala agentúra AP.