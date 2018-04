Puigdemont sa teší: Umožnili mu kauciu, na sa slobodu dostane zrejme najskôr v piatok

SCHLESWIG/NEUMÜNSTER - Lídra katalánskych separatistov Carlesa Puigdemonta prepustia po zložení kaucie 75.000 eur z väzenského zariadenia v Neumünsteri v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko zrejme najskôr v piatok. Vyplýva to z informácií, ktoré priniesla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované justičné zdroje i Kataláncovho právneho zástupcu.

Vrchný krajinský súd so sídlom v meste Schleswig vo štvrtok večer rozhodol, že Puigdemonta nemožno vydať do Španielska pre trestný čin vzbury, ktorému by v nemeckom právnom poriadku najskôr zodpovedala vlastizrada, pretože nie je naplnená jeho skutková podstata. Vyhovel žiadosti prokuratúry o vydanie vydávacieho zatykača na uväzneného politika v súvislosti s údajnou spreneverou, avšak jeho platnosť predbežne pozastavil s tým, že si i toto podozrenie vyžaduje objasnenie a ďalšie informácie.

Zároveň stanovil sumu 75.000 eur, po ktorej zložení môže Puigdemont opustiť väzenskú celu, avšak za podmienky, že sa raz týždenne bude hlásiť na polícii, informovali regionálne noviny Neue Osnabrücker Zeitung. Súd súčasne konštatoval, že neeviduje indície, ktoré by naznačovali, že Puigdemontovi by v Španielsku mohlo hroziť politicky motivované prenasledovanie.

Aj keď sa podobne ako generálna prokuratúra domnieva, že jestvuje nebezpečenstvo úteku podozrivého, vzhľadom na neprípustnosť jeho vydania pre trestný čin vzbury zastáva názor, že proces Puigdemontovho prípadného vydania do Španielska možno garantovať aj menej závažnými opatreniami ako väzba.

Puigdemontovi právni zástupcovia vyjadrili radosť nad súdnym rozhodnutím, ubezpečili, že sa budú usilovať čo najrýchlejšie zložiť kauciu, aby svojho mandanta dostali z väzenia, a zároveň netajili nadšenie zo skutočnosti, že "neslýchané obvinenie zo vzbury" je definitívne mimo hru. Na margo obvinení zo sprenevery poznamenali, že rešpektujú úsilie nemeckej justície poskytnúť španielskej strane ešte jednu príležitosť preukázať toto podozrenie.

Puigdemonta (55) zadržali v nedeľu 25. marca v Šlezvicku-Holštajnsku, keď sa vracal autom zo Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády v Barcelone. Stalo sa tak na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý španielsky najvyšší súd opätovne vydal na politika a jeho šiestich katalánskych kolegov zdržiavajúcich sa v zahraničí.

Katalánec sa, ako vysvitlo z informácií zverejnených už skôr v španielskych médiách, odvolal na španielskom najvyššom súde proti obvineniu zo vzbury a požiadal i o odmietnutie obvinení zo sprenevery verejných prostriedkov.