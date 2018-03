Moslimská rodina dala bábätku meno po nevercovi: Celá rodina sa na nich hnevá. Donald Trump?

KÁBUL - Už v lone svojej matky bol Donald Trump nezvyčajne citlivý. Počas nocí, kedy jeho matku trápili starosti, začal byť nepokojný, prevracal sa a kopal. A potom, počas jedného daždivého jesenného popoludnia v dedine, ktorú tvorí asi 200 domov z nepálených tehál, prišiel čas, aby sa narodil. V okolí nie sú ani zdravotné sestry ani pôrodné asistentky, a tak prišla na pomoc susedova manželka. Novorodenec bol pokojný a mal svetlé vlásky, napísal denník The New York Times.

To však nie je Donald J. Trump, syn Mary a Freda Trumpovcov. Toto je Donald Trump, tretí potomok Džamily a Sajida Asadulláhovcov, ktorý sa narodil v okrsku Šáhristán v afganskej provincii Dajkondí tretieho septembra 2016 - približne v čase, keď sa jeho americký menovec pripravoval na prvú predvolebnú diskusiu po tom, čo získal republikánsku nomináciu.

Afganský Donald Trump dostal svoje meno, pretože jeho otec nesmierne obdivuje amerického magnáta Donalda Trumpa. Asadullah pochádza z chudobnej poľnohospodárskej rodiny žijúcej na mieste, kde dobrá úroda mandlí často znamená rozdiel medzi tým, či bude rodina hladovať, alebo nie. Ale vyštudoval vysokú školu, čítal Trumpove knihy a sledoval ho v televízii, ktorú si rodina púšťala vďaka solárnym panelom, ktoré v dedine nechala nainštalovať jedna humanitárna organizácia.

Asadullah dúfal, že pomenovaním synčeka po realitnom magnátovi a slávnej televíznej osobnosti na neho prenesie časť Trumpovho šťastia a úspechu. Nádej na prívetivú tvár šťasteny sa však zatiaľ nenaplnili. Rozhodnutie dať dieťaťu nemoslimské meno rozzúrilo Asadulláhových príbuzných natoľko, že s nimi rodina ďalej nemohla žiť vo svojej dedine v provincii Dajkondí a radšej sa presťahovala do prenájmu v Kábule.

"Čítal som Trumpove knihy," povedal novinárom Asadullah, zatiaľ čo sa malý Donald Trump na jeho kolenách hral s otcovým mobilným telefónom. "Čítal som jeho knihu 'Ako zbohatnúť'. Tiež som čítal o jeho živote, ako postavil Trump Tower, ako sa stal vodcom strany. Pochopil som, že je to tvrdo pracujúci človek. A myslel som si, že keď syna pomenujem Donald Trump, tak to ovplyvní jeho osobnosť, jeho správanie."

A podoba novorodenca jeho presvedčenie len posilnila. "Keď sa narodil, mal úplne blond vlasy, rovnako ako má Donald Trump. Keď som ich uvidel, pomyslel som si: 'Dám mu meno Trump'," rozpráva.

Dieťa podľa tradície nemá prvých desať dní po narodení žiadne meno. A tradícia tiež velí, aby hlavné slovo pri výbere mena mali prarodičia. Asadullah chcel tento zvyk porušiť, ale jeho morálna trauma bolo taká silná, že to nedokázal povedať rodine. Manželka Džamila však bola na jeho strane.

Keď sa Asadulláhovo rozhodnutie dostalo na verejnosť, rodina ho najprv zosmiešňovala. Potom sa posmešky zmenili na hnev. "Keď som pomenoval syna Donald Trump, nemali radosť. Hovorili mi: 'Ako si mohol vybrať pre syna meno neveriaceho človeka?' A potom už vzťahy s mojou rodinou neboli dobré," dodal. "Môj otec je veľmi zlostný človek. Keď mi povedal, že neznesie, že synovi hovorím Donald Trump, odišli sme z dediny a presťahovali sa do Kábulu."

Príbeh malého Donalda Trumpa, ktorý má teraz rok a pol, rodina udržala v súkromí. Ale nedávno začal po sociálnych sieťach kolovať chlapcov rodný list. Podľa Asadullaha ho na internet dali bez jeho dovolenia zamestnanci matričného úradu, ktorí sa k nemu vraj správali veľmi neúctivo. Dokonca mu hrozili, že na neho poštvú afganskú rozviedku - len preto, že dal dieťaťu meno Donald Trump.

"Keď som tam prišiel, uvideli zamestnanci matriky synovo meno a hovorili: 'Čo to má byť? Donald Trump?' A ja som odpovedal: 'Áno, je v tom nejaký problém?' Posmešne sa na mňa uškŕňali a hovorili: 'To je ale nevzdelaný človek, pomenoval svojho syna Donald Trump.' Povedal som im, že do toho ich nič nie je, že majú len potvrdiť synovu totožnosť."

Kritici tvrdia, že Asadullah pomenoval syna po americkom prezidentovi len preto, aby upútal pozornosť a mohol v zahraničí požiadať o azyl. To on ale odmieta a tvrdí, že nikdy nechcel, aby sa meno jeho syna pretriasalo na verejnosti.