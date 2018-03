Voľby v Rusku: Putin podľa všetkých očakávaní obhájil prezidentské kreslo

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin podľa očakávaní zvíťazil v nedeľňajších prezidentských voľbách. Vyplýva to z exit pollu, ktorý po zatvorení volebných miestností zverejnila ruská štátna televízia Rossija 24.

Podľa neho Putin získal 73,9 percenta hlasov. Na druhom mieste skončil komunistický kandidát Pavel Grudinin, ktorého podporilo 11,2 percenta voličov. Na treťom mieste skončil v exit polle nacionalista Vladimir Žirinovskij so ziskom 6,7 percenta hlasov.

Odhady sú založené na celoštátnom prieskume, ktorý uskutočnilo Všeruské centrum na prieskum verejnej mienky (VCIOM). Najhlasnejší kritik Kremľa Alexej Navaľnyj kandidovať nemohol kvôli podmienečnému odsúdeniu v dvoch súdnych kauzách. Vyzval preto svojich stúpencov na bojkot hlasovania.

Boli aj problémy

Pozorovatelia hlásili nezrovnalosti z ruských volebných miestností. Monitorovacia skupina Golos zaznamenala od Ďalekého východu po Moskvu už desiatky incidentov. Boli to napríklad viaceré hlasovacie urny umiestnené mimo záberu kamier či zmeny voličských zoznamov na poslednú chvíľu, ktorých cieľom je zrejme zvýšenie účasti.

Vo voľbách sa všeobecne očakáva jasné víťazstvo súčasnej hlavy štátu. Nepočíta sa pritom ani s možnosťou druhého kola, ktoré by sa konalo 8. apríla v prípade, že ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov. Putinova podpora sa totiž v predvolebných prieskumoch pohybuje vysoko nad 50 percentami. Vážny problém však pre Kremeľ predstavuje apatia verejnosti. Hlavným cieľom prezidenta a jeho tímu je teda dosiahnutie čo najvyššej účasti vo voľbách, ktorá by zvýšila jeho legitímnosť. Kremeľskí stratégovia si pritom podľa agentúry AP stanovili ako cieľ "magické číslo 70-70", teda 70-percentnú volebnú účasť a zisk 70 percent hlasov pre Putina.

Golos už v sobotu informoval, že v posledných dňoch zaznamenal "alarmujúci" nárast sťažností od zamestnancov, že zamestnávatelia na nich tlačia, aby išli voliť. Objavili sa tiež napríklad zľavy na zemiaky pre ľudí, ktorí volia, alebo školské predstavenia v deň volieb, ktorých cieľom je prilákať rodičov do volebných miestností.

Prvovoliči v Moskve napríklad dostanú lístky na koncerty a starším voličom ponúkajú skríning rakoviny vo volebných miestnostiach. V meste Tambov zase štátom sponzorovaný Parlament mladých vyhlásil súťaž na Instagrame. Voliči, ktorí si spravia selfie vo volebnej miestnosti a zverejnia ju s určeným hashtagom, sa budú môcť zapojiť do žrebovania o elektroniku.

Voľby v Rusku sleduje asi 145-tisíc pozorovateľov, medzi ktorými je aj zhruba 1500 cudzincov a tiež zástupcovia opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorému volebná komisia zamietla kandidatúru. Volebné miestnosti v regiónoch ruského Ďalekého východu sa otvorili už v sobotu večer stredoeurópskeho času a voľby sa skončia v nedeľu o 20:00 v Kaliningradskej oblasti (19:00 stredoeurópskeho času), ktorá je najzápadnejším ruským regiónom.

Takmer 18 rokov po jeho prvom zvolení za prezidenta stojí 65-ročný Putin proti siedmim protikandidátom, no ani jeden pre neho nepredstavuje skutočného súpera. Podľa najnovších údajov Celoruského centra na prieskum verejnej mienky (VCIOM) z 9. marca by mal Putin získať 69 percent hlasov. Jeho najbližším konkurentom je Pavel Grudinin so siedmimi percentami, nasledujú Vladimir Žirinovskij s piatimi, Ksenija Sobčaková s dvomi, Grigorij Javlinskij a Sergej Baburin majú po jednom percente a Boris Titov s Maximom Surajkinom sa pohybujú okolo nuly.

Pokus o hackerský útok

Ruská ústredná volebná komisia informovala, že jej webstránka bola počas nedeľných prezidentských volieb terčom neúspešného pokusu o hackerský útok. Podľa predsedníčky komisie Elly Pamfilovej to bol takzvaný DDoS útok, teda distribuované odmietnutie služby, pričom pokus odsledovali naspäť k počítačom v 15 rôznych krajinách. Tie však nešpecifikovala.

Na Ukrajine zatiaľ ruské veľvyslanectvo v Kyjeve a konzulárne úrady v Odese a ďalších mestách strážia bezpečnostné sily, ktoré majú zabrániť bežným Rusom žijúcim v krajine hlasovať v prezidentských voľbách. Rozhodla tak ukrajinská vláda, podľa ktorej môžu voliť len ruskí diplomati. V krajine žijú milióny etnických Rusov, no počet registrovaných voličov nie je známy.

Monitorovacia skupina Golos už medzičasom zaznamenala vo volebných miestnostiach od Ďalekého východu po Moskvu desiatky nezrovnalostí. Boli to napríklad viaceré hlasovacie urny umiestnené mimo záberu kamier či zmeny voličských zoznamov na poslednú chvíľu, ktorých cieľom je zrejme zvýšenie účasti.

Ruské konzuláty na Ukrajine blokuje polícia aj nacionalisti

Ukrajinské bezpečnostné zložky aj miestne nacionalistické skupiny dnes blokujú vstupy do ruských konzulátov na Ukrajine, informovali ukrajinské médiá. Kyjev tak bráni Rusom žijúcim na ukrajinskom území voliť novú hlavu ruského štátu. Ide o odvetu za to, že ruského prezidenta môžu voliť aj obyvatelia Krymského polostrova, ktorý Rusko v roku 2014 anektovalo. Moskva dnes ukrajinský postup odsúdila.

Pred budovou ruského veľvyslanectva v Kyjeve platí zosilnená bezpečnostné opatrenia. Policajti čiastočne uzavreli aj okolité ulice. U policajných zátarás sa zhromaždila približne stovka ukrajinských aktivistov. Protestujúci držia vlajky rôznych nacionalistických zoskupení vrátane radikálnej organizácie Pravý sektor alebo pravicovej politickej strany Sloboda.

Na Ďalekom východe sa už odvolilo, volebná účasť je zatiaľ 17 percent

Na Čukotke a Kamčatke na východe Ruska sa dnes dopoludnia SEČ uzavreli prvé volebné miestnosti. Podľa predbežných informácií sa prezidentských volieb na Čukotke zúčastnilo bezmála 80 percent voličov, na Kamčatke viac ako 63 percent, napísala agentúra RIA Novosti. Účasť v sibírskych regiónoch a regiónoch Ďalekého Východu sa pohybuje od 28 do 100 percent, uviedla ústredná volebná komisia.

Podľa volebnej komisie sa dnešných volieb zatiaľ zúčastnilo bezmála 17 percent voličov, čo je až dvakrát viac ako v rovnakom čase v roku 2012. Svoj hlas už odovzdali aj niektorí prezidentskí kandidáti, medzi nimi existujúce hlava štátu a jednoznačný favorit Vladimir Putin, komunistický kandidát Pavel Grudinin alebo opozičný politik a kritik Kremľa Grigorij Javlinskij.

Odvolil aj Depardieu

Francúzsky herec Gérard Depardieu volil v ruských prezidentských voľbách. Hlas odovzdal na ruskom veľvyslanectve vo Francúzsku. Depardieu má od roku 2013 tiež ruské občianstvo. "Môžeme potvrdiť, že hlasoval," oznámilo ruské veľvyslanectvo v Paríži. Úrad na svojich účtoch na Twiteri a Facebooku zverejnil fotografiu zachytávajúcu slávneho herca pri vhadzovaní lístka do urny.

Lucas Léger z francúzskej redakcie ruskej televízie RT zverejnil video s Depardieuem. Herca vraj rozladila požiadavka na obstaranie rozhovoru. "Gérard Depardieu nemá rád, keď ho niekto ruší pri výkone povinnosti ruského občana," napísal k tomu Léger. Ruské občianstvo udelil Depardieovi prezident Vladimír Putin, ktorý dnes obhajuje ďalší mandát.

Hladký priebeh, no hlásia podvody