Bizarné rozhodnutie rumunských súdov: Muž je oficiálne mŕtvy, jeho žiadosť zamietli

Reliu vycestoval do Turecka za prácou v roku 1992 a po čase so svojou rodinou v Rumunsku stratil kontakt. Tureckým úradom sa ho podarilo nájsť tento rok, pričom u neho našli neplatné doklady a deportovali ho. Keď sa Reliu vrátil do Rumunska zistil, že ho medzičasom vyhlásili za mŕtveho.

"Som oficiálne mŕtvy, aj keď som nažive. Nemám žiaden príjem a pretože som evidovaný ako mŕtvy, nemôžem nič robiť," citovali muža miestne médiá. Reliu sa podľa portálu denníka Evenimentul zilei chce vrátiť naspäť do Turecka, kde má údajne firmu. Na to, aby znova získal svoju identitu, sa však musí vrátiť pred súd.