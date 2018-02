Život britských univerzít narušil štrajk pedagógov: Postihne milión študentov

Pedagógovia patriaci do britského Odborového zväzu univerzít (UCU) v hlasovaní schválili štrajk na protest proti plánovaným zmenám v penzijných príspevkoch, pretože podľa ich slov niektorí zamestnanci prídu po odchode do dôchodku ročne až o 10.000 libier (11.320 eur).

Odborový zväz uviedol, že štrajk postihne vyše milión študentov. Potom budú nasledovať na budúci mesiac tri dlhšie štrajky. UCU obviňuje univerzity, že odmietajú diskutovať o obavách pedagógov a že sa snažia "nanútiť svoje reformy". Odborový zväz vyjadril tiež nádej, že "univerzity nechcú dlhotrvajúci spor, ktorý sa bude preťahovať až do skúškového obdobia".

"Kľúčom bude to, ako univerzity zareagujú tento týždeň na našu akciu," vyhlásila generálna tajomníčka UCU Sally Huntová, ktorú citovala tlačová agentúra DPA. "Stretneme sa 2. marca a zvážime, aké strategické zmeny by sme zahrnuli do našich ďalších akcií. Nič nezmetieme zo stola," dodala Huntová.

Organizácia Universities UK, zastupujúca univerzity v Spojenom kráľovstve, uviedla, že "sa zo všetkých síl snaží minimalizovať vplyv narušeného štvrtkového a piatkového vyučovania na študentov". Organizácia dodala, že o plánovaných zmenách v penzijnom programe sa šíri "množstvo zavádzajúcich tvrdení". Vysvetlila, že tento program "nepriaznivo postihla ťažká ekonomická situácia". "Náklady na budúce dôchodky stúpli za posledné tri roky o tretinu a program má deficit 6,1 miliardy libier (6,9 miliardy eur), ktorý podľa zákona treba znížiť," vyhlásila organizácia Universities UK.