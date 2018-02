Babiš je na tom zle: Viaceré zdravotné problémy, musel zrušiť pracovnú cestu

Babiš v pondelok vo svojom príspevku na Facebooku priznal, že po odporúčaniach pracovníčok sekretariátu úradu vlády začal namiesto kávy piť čaj proti vysokému tlaku. "Uznávam, tých káv som za jeden deň vypil asi desať. Doteraz mi pomáhali zvládať pracovné tempo. Ľudia okolo mňa tvrdia, že sú smrtiace. Ja ale teda fakt neviem, ako funkciu premiéra vykonávať inak," povedal.

Premiér v nedeľu po večeri so staronovým prezidentom Milošom Zemanom zopakoval, že by aj pri druhom pokuse o zostavenie vlády uprednostnil vytvorenie menšinového jednofarebného kabinetu ANO. V podobnom duchu sa vyjadril aj na Facebooku: "Pracujeme na veciach, ktoré nikto nikdy nerobil. V koalícii to ani nebolo možné."

Svoje pracovné nasadenie zdôvodňuje aj tým, že hnutie ANO je na vládnutie samo. "Nikto nám nechce pomôcť, takže vstávam o 05.00 h," konštatoval. Dodal, že pracuje 18 hodín denne a cez víkend osem. "Jednoducho som taký akčný dôchodca," napísal.

Babiš v pondelok na Facebooku ďalej napísal, že v dôsledku vysokého pracovného nasadenia mal problémy s vysokým tlakom, praskla mu cievka v oku a vinou stresu máva aj migrény.

Viacero zdravotných komplikácií a zrušenie účasti bavorského premiéra Horsta Seehofera na mníchovskej bezpečnostnej konferencii mali za následok to, že Babiš toto prestížne podujatie napokon vynechal.