Desivé FOTO Nikolasa (19), ktorý vraždil na Floride: Čudný mladík vlastnil arzenál zbraní

Ako uviedli jeho bývalí spolužiaci v rozhovoroch s novinármi, Cruz nemal veľa priateľov. Jillian Davisová si ho pamätá ako tichého a plachého mladíka, ktorý hovoril veľa o zbraniach a o nožoch a ktorého nikto nebral vážne.

Takéto fotografie zdieľal Cruz na svojom Instagrame.

Učiteľ matematiky Jim Gard si spomenul, že vlani bol z kampusu školy vykázaný, pretože sa vyhrážal študentom. Pri vyučovaní s ním ale problémy nemal, bol to vraj "tichý chlapec".

Osemnásťročný Chad Williams sa na Cruza pamätá ako na problémového spolužiaka, ktorý dennodenne spúšťal požiarny alarm. Keď ho nedávno stretol, niesol hromadu publikácií o zbraniach. Podľa bývalých spolužiakov sa o ňom vedelo, že má doma zbrane.

Stáli ma 30 dolárov, znel popis k tomuto záberu.

Cruz bol zo školy vylúčený minulý školský rok pre bližšie nešpecifikovaný disciplinárny delikt a namiesto toho navštevoval inú školu v rovnakom okrese Broward County. Podľa svedectiev spolužiakov bol však údajne vylúčený kvôli bitke s novým priateľom svojho bývalého dievčaťa. Niektorí tvrdia, že sa v priebehu posledného roka začal správať čudne.

Milujem tento holografický pohľad, opísal Cruz snímku.

Podľa informácií miestnych úradov sa Cruz v minulosti nejakú dobu liečil na klinike duševného zdravia, kam však prestal dochádzať pred vyše rokom. Neexistovali však žiadne indície, že by mohol byť nebezpečný pre svoje okolie. Jeden spolužiak však tvrdil, že Cruz na Instagrame zdieľal príspevok o zabíjaní zvierat a že si v záhrade svojho domu nacvičoval streľbu zo vzduchovky.

Takto sa pochválil svojím arzenálom.

Nikolas bol adoptívnym dieťaťom. Jeho adoptívna matka Lynda Cruzová zomrela vlani v novembri na zápal pľúc a adoptívny otec pred niekoľkými rokmi na infarkt. Podľa rodiny boli bratia po úmrtí Lyndy Cruzovej v starostlivosti rodinného priateľa. Nikolas tam ale nebol spokojný a presťahoval sa k inej rodine na severe okresu Broward. Podľa rodinného právnika títo ľudia vedeli, že má Cruz poloautomat AR-15 a prinútili ho umiestniť zbraň do uzamykateľnej skrine. Cruz od nej mal ale kľúč.

Učitelia a študenti sa skrývali v triedach

Svedkovia útoku 19-ročného strelca na strednej škole v Parklande na južnej Floride, pri ktorej prišlo o život 17 osôb, uviedli, že v čase, keď streľba začala, zaznel požiarny alarm, čo vyvolalo chaos. Niektorí z 3300 študentov si mysleli, že je to cvičenie, a najprv zamierili z učební do chodby, než ich učitelia zahnali späť. Niektorým sa podarilo sa v triedach zabarikádovať, ďalší sa schovávali v skriniach alebo pod stolmi. Na škole pred nedávnom prebehol nácvik na takúto situáciu.

Jedna z učiteliek Melissa Falkowská sa skrývala vo vstavanom šatníku so 19 študentmi 40 minút, než ich policajti vyslobodili. "Je veľmi frustrujúce, že sme urobili všetko, čo sme urobiť mali, škola nás na túto situáciu pripravila, a napriek tomu je toľko obetí," povedala Falkowská.

Server CBS News zverejnil krátke video z mobilného telefónu, na ktorom je vidieť niekoľko študentov v triede, sú počuť výstrely, hysterický krik a niečí výkrik "bože môj". Niektoré deti počuli výstrely cez okná aj výkriky zasiahnutých.

Jeden z rodičov Caesar Figueroa reportérom CBS povedal, že jeho dcéra mu volala, keď sa skrývala v skrini. Hneď jej povedal, aby nehovorila, pretože nechcel, aby strelec začul jej hlas. "Je to najhoršia nočná mora, nevedieť o dcére 20 minút, bolo to najdlhších 20 minút môjho života," povedal.

Niektorým študentom sa podarilo utiecť, Masiel Balujaová začula výstrely, keď odchádzala z triedy. Začala utekať s taškou na chrbte "pre prípad, že by bola do chrbta zasiahnutá".

Priebeh masakry

Streľba začala na škole Marjory Stoneman Douglas, ktorá sa nachádza asi 72 kilometrov od Miami, ráno miestneho času. Podľa informácií dvoch floridských senátorov útočník vošiel do školy v plynovej maske, niesol pušku, strelivo a dymové granáty. Potom spustil požiarny poplach a prinútil študentov a personál, aby vyšli z tried na chodbu. Potom začal do nich strieľať.

Niekoľko stoviek študentov utieklo na ulicu, alebo sa schovávalo v triedach, zatiaľ čo polícia pátrala po útočníkovi. Okrem polície na mieste zasahovalo množstvo sanitiek a hasičských vozidiel. V živom televíznom vysielaní potom boli vidieť desiatky študentov utekajúcich z budovy so zdvihnutými rukami. K utekajúcim sa pridal tiež Cruz, keď sa snažil uniknúť polícii.

Šerif kresu Broward Scott Israel na briefingu uviedol, že strelec sa polícii vzdal bez odporu v susednom meste Coral Springs. Spresnil, že 12 obetí zomrelo vo vnútri budovy školy, dve telá našli vonku pri škole, ďalšie na ulici a dve obete podľahli zraneniam v nemocnici. Medzi mŕtvymi boli študenti aj dospelí.

Polícia začala preverovať, aké stránky na internete a na sociálnych médiách Cruz navštevoval a podľa šerifa Israela zistila niekoľko veľmi znepokojujúcich skutočností. Napríklad na Instagrame Cruz zverejnil svoje fotografie s brokovnicou a s pištoľou, na ďalších pózuje s tvárou zakrytou šatkou a oháňa sa dlhými nožmi. Ostatné príspevky obsahujú vyhrážky typu "chcem strieľať ľudí svojou AR-15". Aby Cruz mohol zbraň kúpiť, musel získať povolenie.

Škola zostane po zvyšok týždňa zatvorená. Guvernér Floridy Rick Scott nariadil, aby boli až do pondelka štátne zástavy spustené na pol žrde. Florida bude financovať výdavky na pohreb obetí a psychologickú pomoc pre pozostalých.

Stredajší útok je jedným z najhorších útokov strelnou zbraňou v školskom zariadení, v roku 2012 bolo v Connecticute zabitých 20 detí a šesť vyučujúcich. Podľa skupiny Everytown for Gun Safety sa len tento rok uskutočnilo už 18 prípadov streľby v školách vrátane tej terajšej.