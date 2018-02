Merkelovej najväčšia zrada: Nesplnené sľuby NATO, vojská USA sa môžu priblížiť k Slovensku

VARŠAVA - Americká armáda takmer na Slovensku? Pre NATO by bol jej presun z Nemecka do Poľska výhodný, tvrdí známy americký portál a o najnovšom kroku nemeckej kancelárky Angely Merkelovej hovorí ako o zrade.

Tá podľa politického webu Washington Examiner prišla minulý týždeň v stredu. Merkelovej kresťanskí demokrati a sociálni demokrati Martina Schulza, ktorý sa následne vzdal šéfovania strany, sa totiž dohodli na koalícii, ktorá sa má zriecť sľubu zvýšiť výdaje na obranu.

Ide konkrétne o splnenie cieľa, ktorý zadáva Severoatlantická aliancia, a je ním zvýšenie výdavku na obranu 2% z HDP krajiny. Nemecko dnes na obraňu míňa iba približne 1,2% až 1,3%. Autor článku Tom Rogan pripomína, že „fraškovitý prístup k zdieľanej zodpovednosti sa stal akousi nemeckou formou umenia". Ako príklad uvádza minuloročný výrok nemeckej ministerky obrany Ursuly von der Leyenovej, ktorá do moderného vnímania bezpečnosti zarátava aj výdaje na pomoc.

Americkí vojaci

Čoraz horší stav nemeckej armády

Na mieste sú tak vraj strategické obavy. NATO potrebuje väčšie kapacity, nemecká armáda je však v čoraz horšom stave. Podľa informácií denníka Washington Post trpia všetky jej oblasti - kritizuje takmer neexistujúce ponorkové sily námorníctva, kvalitu obrnených síl a takisto aj letectva.

Portál vysvetľuje, že momentálne sily NATO pozostávajú zo šiestich krajín - Spojených štátov, krajín Pobaltia, Spojeného kráľovstva a Poľska. Postoj Merkelovej vraj môže zmeniť iba akcia, ktorou v tomto prípade môže byť presun americkej armády z Nemecka do Poľska.

Výhody presunu do Poľska

Tento krok by podľa Rogena mohol posilniť to, čo robí alianciu dôveryhodnou - prítomnosť v prednej línii a vystuženie síl spojenca, ktorý je v ohrození. Poľsko je totiž ako geograficky, tak aj strategicky na prednej línii ruskej vojenskej hrozby. Naši severní susedia dávajú na obranu spomínané 2% a investujú aj do svojej armády.

Ako ilustruje na priloženej mapke, základne v Poľsku by americkú armádu posunuli pozdĺž pobaltských štátov a ruskej enklávy v Kaliningrade. „Rusi rešpektujú silu a tento krok by ňou bol," myslí si Rogen.