Zeman by sa chcel zmeniť, hneď si ale protirečil: Prvé slová po víťazstve, urazil novinárov

PRAHA - Český prezident Miloš Zeman poďakoval svojim priateľom za pomoc a podporu pred prezidentskými voľbami. Nebyť vás, tak sme nevyhrali, povedal v úvode svojho víťazného prejavu. Poďakoval tiež pražským voličom, ktorí mu dali hlas, a voličom z ďalších krajov. Dodal, že sa teší na päť rokov plného pracovného nasadenia. Chce pracovať ako doteraz, počíta napríklad naďalej aj s cestami do krajov.

„Toto je moje posledné politické víťazstvo, za ním nebude žiadna politická porážka," konštatoval Zeman. Zrekapituloval potom niektoré fázy svojej politickej kariéry. „Budem sa tešiť na ďalších päť rokov, päť rokov plného pracovného nasadenia, na päť rokov, kedy budem aj naďalej jazdiť medzi občanov, stretávať sa s nimi a počúvať ich názory," povedal.

Zemana na pódiu doplnili manželka Ivana a dcéra Kateřina, ktorým Zeman odovzdal kvety. Okrem známych podporovateľov sa k nemu pridali aj úradujúci predseda ČSSD Milan Chovanec, predseda hnutia Sloboda a priama demokracia Tomio Okamura a riaditeľ TV Barrandov Jaromír Soukup a Daniel Beneš, šéf energetickej firmy ČEZ, v ktorej drží stať majoritný podiel.

Ďalej sa venoval otázkam novinárov. Na otázku, čo bude v pozícii prezidenta ČR robiť inak, reagoval: „Chcel by som byť pokornejší, menej sebavedomý a otvorenejší voči ľuďom, ktorí majú iné názory, ako mám ja. Chcem byť aj menej arogantný. Chcem ale bojovať za to, čomu hovorím aktívne občianstvo. Presvedčil som sa, že nielen novinári, ale aj niektorí politici majú inteligenciu podstatne nižšiu, ako je inteligencia normálnych občanov, preto som za to, aby občania mohli rozhodovať nielen v referende, ale aj v priamej voľbe starostov či hajtmanov."

Na otázku týždenníka Respekt, či počíta s obmenou svojho tímu na Hrade, napríklad kancelára Vratislava Mynář alebo poradcu Martina Nejedlého, čo mu odporúčal aj Babiš, Zeman neodpovedal. Namiesto toho sa ironicky vyjadril na adresu médií z vydavateľstva Economia, kam Rešpekt patrí, a jeho majiteľa Zdeňka Bakalu. Uviedol, že by si Bakalu mohol vziať ako poradca pre tunelovanie.

Zeman okrem svojich voličov poďakoval aj tým, ktorí podporili Jiřího Drahoša. „Ja si vážim ľudí, ktorí chodia k voľbám. A úprimne povedané, relatívne tesné víťazstvo najviac teší. Takže aj za to týmto voličom ďakujem," uviedol.