VIDEO Rasistický škandál módneho giganta naberá na obrátkach! Zatvorené obchody a rozbité výklady

Krátko po tom, ako módna spoločnosť Hennes & Mauritz (H&M) pustila do predaja novú kolekciu oblečenia sa strhla ostrá kritika. Na oficiálnom britskom e-shope spoločnosti H&M sa objavila fotografia, kde ako model vystupoval malý černoško, ktorý propagoval zelenú mikinu s potlačou „Najcoolovejšia opica v džungli.“

Fotografia malého chlapca odetého v mikine s potlačou „Najcoolovejšia opica v džungli,“ uverejnená v oficiálnom internetovom obchode spoločnosti H&M

Fotografia v britskom e-shope vyburcovala milióny ľudí do vytrženia. Spoločnosť obratom ihneď reagovala a oficiálne sa za vzniknuté nedorozumenie ospravedlnila. „Tento obrázok bol okamžite odstránený zo všetkých H&M reklám a propagačných kanálov. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorých reklama urazila,“ informovala stanicu CNN Anna Erikssonová, hovorkyňa spoločnosti. „Sme presvedčení, že rasizmus a predsudky v akejkoľvek podobe, či už úmyselné alebo z nedbalosti sú neprijateľné. Zdôrazňujeme, že zamestnanci našich pobočiek s danou reklamou nemajú nič spoločné,“ dodala hovorkyňa Erikssonová.

Vzniknutý spor však mal svoju dohru. Po verbálnej kritike vzala situáciu do rúk nezisková organizácia EFF, ktorá bojuje za slobodu v digitálnom svete. V Juhoafrickej republike (JAR) v meste Sandton sa priamo pred predajňou H&M objavili jej členovia, ktorí spustošili celý jej interiér.

That @hm nonsense of a clothing store is now facing consequences for its racism. All rational people should agree that the store should not be allowed to continue operating in South Africa. Well done to Fighters who physically confronted racism. pic.twitter.com/cgdedYGoOj